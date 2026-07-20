Μία εφιαλτική εμπειρία περιγράφει μια 36χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα δύο απαγωγών μέσα στην ίδια ημέρα κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ιταλία. Η Στέφανι, από τη Μελβούρνη, υποστηρίζει ότι κατάφερε να διαφύγει και από τις δύο περιπτώσεις, ωστόσο το περιστατικό την έχει σημαδέψει και την οδήγησε να εγκαταλείψει τα σχέδιά της να αγοράσει σπίτι στη Σικελία.

Πήγε μόνη της στη Σικελία για να γνωρίσει το πρόγραμμα των σπιτιών του 1 ευρώ

Η 36χρονη ανέφερε ότι ταξίδεψε στην Ευρώπη με φίλους της τον Οκτώβριο, όμως όταν εκείνοι επέστρεψαν στην Αυστραλία, αποφάσισε να παραμείνει μόνη της στη Σικελία.

Στόχος της ήταν να μάθει περισσότερα για το πρόγραμμα πώλησης κατοικιών του 1 ευρώ και ενώ διέμενε στην περιοχή Λο Στανιόνε, συμμετείχε σε συνάντηση ομάδας kiteboarding. Εκεί, ένας Ευρωπαίος ομογενής, τον οποίο πίστευε ότι ανήκε στην παρέα, προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο επόμενο μπαρ της συνάντησης.

Η απόσταση μέχρι τον προορισμό ήταν περίπου ένα χιλιόμετρο, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, ο οδηγός απομακρύνθηκε από τη διαδρομή, αγνοώντας τις εκκλήσεις της να σταματήσει.

«Μπήκα στο αυτοκίνητο και άρχισε να οδηγεί. Μετά από 300 ή 400 μέτρα είπε: “Ας δούμε αν αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει τα 160“. Τρομοκρατήθηκα. Άρχισα να τον παρακαλώ να σταματήσει, όμως όσο φώναζα τόσο πιο γρήγορα πήγαινε. Και μιλάμε για μικρούς δρόμους της Σικελίας», περιέγραψε.

Η απόδραση από περιφραγμένο συγκρότημα

Ύστερα από περίπου 12 χιλιόμετρα διαδρομής, η Στέφανι είπε ότι το αυτοκίνητο μπήκε σε ένα περιφραγμένο συγκρότημα και ακινητοποιήθηκε, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Έχοντας ήδη στείλει την τοποθεσία της στον εκπαιδευτή της στο kiteboarding, αντιλήφθηκε ότι ίσως είχε μια ευκαιρία να διαφύγει. Δοκίμασε την πόρτα του αυτοκινήτου, διαπίστωσε ότι ήταν ξεκλείδωτη και άρχισε να τρέχει.

«Η πόρτα άνοιξε και έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Στη συνέχεια κρύφτηκα πίσω από ένα αντικείμενο για να δω αν με ακολουθούσε και διαπίστωσα ότι δεν ήταν πίσω μου», ανέφερε.

Η 36χρονη έτρεξε μέσα στο σκοτάδι μέχρι να φτάσει σε μια κοντινή πόλη, όπου ζήτησε βοήθεια από έναν φύλακα ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας εφαρμογή μετάφρασης στο κινητό της, του εξήγησε τι είχε συμβεί και εκείνος δέχθηκε να τη μεταφέρει πίσω στο ξενοδοχείο της.

«Νόμιζα ότι ξεκινούσε ξανά ο εφιάλτης»

Όπως καταγγέλλει, λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο άνδρας σταμάτησε το αυτοκίνητο σε ένα «πολύ σκοτεινό σημείο» και της ζήτησε να χρησιμοποιήσει το κινητό της.

«Αυτό που μετέφρασε ήταν: “Τι πρόκειται να κάνεις για μένα επειδή σε πάω σπίτι;” και εκείνη τη στιγμή μου κόπηκαν τα πόδια», είπε.

Η ίδια περιέγραψε ότι πίστεψε πως ο εφιάλτης επαναλαμβανόταν. Ήταν περίπου 1:30 τα ξημερώματα όταν δοκίμασε ξανά την πόρτα, διαπίστωσε ότι ήταν ξεκλείδωτη και βγήκε τρέχοντας από το όχημα.

Στη συνέχεια κρύφτηκε μέσα σε έναν αμπελώνα μέχρι να δει το αυτοκίνητο να απομακρύνεται.

Επέστρεψε μόνη της στο ξενοδοχείο και εγκατέλειψε το όνειρό της

Κατά τη διαδρομή της επιστροφής προς το ξενοδοχείο, η Στέφανι ανέφερε ότι κρυβόταν κάθε φορά που έβλεπε φώτα από διερχόμενα αυτοκίνητα, καθώς, όπως είπε, πλέον δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν. Τελικά κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια.

Η εμπειρία αυτή, όπως εξήγησε, την έχει συγκλονίσει και την έκανε να εγκαταλείψει, τουλάχιστον προς το παρόν, το σχέδιό της να αγοράσει ή να ανακαινίσει ένα σπίτι στην Ιταλία.

«Αυτό το όνειρο έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί, γιατί πλέον φοβάμαι να ταξιδεύω μόνη μου. Δυστυχώς εμπιστεύομαι τους ανθρώπους λίγο περισσότερο απ’ όσο πρέπει και δεν αντιλήφθηκα τα προφανή προειδοποιητικά σημάδια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αφήνει προς το παρόν την ιδέα στην άκρη, χωρίς να αποκλείει να την επανεξετάσει στο μέλλον.

Παρά τα όσα βίωσε, η 36χρονη υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί πως πρόκειται για πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά την Ιταλία.

«Δυστυχώς, σε εμένα και σε πολλές φίλες μου έχουν συμβεί πολύ χειρότερα πράγματα εδώ, στην Αυστραλία. Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε άλλες χώρες. Όμως βλέποντας τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας και τον αριθμό των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους στην Αυστραλία, γίνεται σαφές ότι ούτε εδώ είναι ασφαλές», κατέληξε.