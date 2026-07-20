Ένας γάμος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά με έντονο «άρωμα» εφοπλισμού τελέστηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 6 το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην Κω.

Ταυτόχρονα ήταν και μια πολύ σημαντική στιγμή αλλά και ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της μικρότερης κόρης του αείμνηστου εφοπλιστή από τα Καρδάμυλα της Χίου, Κατερίνας, που ήλθε εις γάμου κοινωνίαν, με τον αγαπημένο της Ηλία Έψιμο. Και με έντονη συναισθηματική φόρτιση λόγω της απουσίας του αγαπημένου της πατέρα που έφυγε από την ζωή, τον Δεκέμβριο του 2016.

Η μικρότερη κόρη του Νικόλαου Φράγκου, μιας ιστορικής φυσιογνωμίας του ελληνικού εφοπλισμού, που εισήχθη στο «Πάνθεον της Ναυτιλίας» ή διαφορετικά στο «Greek Shipping Hall Of Fame» το 2016, έλαμπε μέσα στο εντυπωσιακό νυφικό της, έχοντας δίπλα της, την μητέρα της Ολυμπία Κεχριμπάρη Φράγκου, ανταλλάσσοντας όρκους πίστης και αφοσίωσης, παρουσία και των τεσσάρων κουμπάρων του ζευγαριού, σε μια πολύ όμορφη και συνάμα εντυπωσιακή τελετή.

Το προσκλητήριο του γάμου αποκλειστικά στο Newsbeast

Αμέσως μετά την τέλεση του μυστηρίου ακολούθησε μεγάλη δεξίωση σε ένα από τα τοπόσημα του ακριτικού νησιού, την Παλαιά Φαντασία» όπου το ζευγάρι Ηλία ‘Εψιμου και Κατερίνας Φράγκου, είχαν την ευκαιρία να δεχτούν τις ευχές, συγγενών αλλά και φίλων που κατέφθασαν στο νησί για παραστούν στην γαμήλια τελετή αλλά και να τους ευχηθούν για την νέα τους, κοινή πλέον ζωή.