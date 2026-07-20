Το στίγμα της διακυβέρνησής του επιχείρησε να δώσει από τις πρώτες ώρες στην Ντάουνινγκ Στριτ ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, προχωρώντας σε εκτεταμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και πραγματοποιώντας τις πρώτες επαφές του με ξένους ηγέτες.

Ο πρώην δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ ανέλαβε επισήμως την πρωθυπουργία μετά τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αμέσως μετά ξεκίνησε τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές σε κορυφαία υπουργεία.

Ο Τζον Χίλι στο υπουργείο Οικονομικών

Στη σημαντικότερη ίσως απόφασή του, ο Μπέρναμ επέλεξε τον μέχρι πρότινος υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι για το υπουργείο Οικονομικών, αντικαθιστώντας τη Ρέιτσελ Ριβς, η οποία έμεινε εκτός κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Εντ Μίλιμπαντ ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών, ο Γουές Στρίτινγκ μετακινήθηκε στο υπουργείο Άμυνας, η Σαμπάνα Μαχμούντ παρέμεινε υπουργός Εσωτερικών, ενώ η Ιβέτ Κούπερ ανέλαβε το υπουργείο Υγείας.

Στη νέα κυβέρνηση συμμετέχει επίσης η Άντζελα Ρέινερ, η οποία τοποθετήθηκε στο υπουργείο Στέγασης. Η Λουίζ Χέιγκ ανέλαβε πρώτη υπουργός Επικρατείας και αρμόδια για τον συντονισμό του υπουργικού συμβουλίου, ενώ η Λούσι Πάουελ ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας.

Ο Κανίσκα Ναραγιάν, που μέχρι σήμερα ήταν αρμόδιος για την διαδικτυακή ασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη, αναλαμβάνει πλέον το χαρτοφυλάκιο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ θα συμμετέχει και στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου.

Στη θέση της γενικής εισαγγελέως τοποθετείται η Έλι Ριβς, πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος και αδελφή της πρώην υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η οποία επίσης θα συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Στίβεν Κίνοκ, πρώην υπουργός Φροντίδας και γιος του άλλοτε ηγέτη των Εργατικών Νιλ Κίνοκ, αναλαμβάνει υπουργός αρμόδιος για την Ουαλία.

Παράλληλα, ο Χάμις Φάλκονερ αναλαμβάνει υπουργός Διακυβερνητικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, συμμετέχοντας επίσης στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ ο Κρις Μπράιαντ αποχωρεί από το υπουργείο Εμπορίου για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η Έμα Ρέινολντς, η οποία μέχρι σήμερα ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, αναλαμβάνει πλέον τη θέση της επικεφαλής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών και θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου.

Την ίδια ώρα, αρκετά κυβερνητικά στελέχη διατηρούν τα χαρτοφυλάκιά τους. Η Χάιντι Αλεξάντερ παραμένει υπουργός Μεταφορών, ο Ντάγκλας Αλεξάντερ συνεχίζει ως υπουργός αρμόδιος για τη Σκωτία, ο Άλαν Κάμπελ διατηρεί τη θέση του ως επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων και λόρδος πρόεδρος του Συμβουλίου, η βαρόνη Σμιθ παραμένει λόρδος φύλακας της βασιλικής σφραγίδας και επικεφαλής της Βουλής των Λόρδων, ενώ ο Μάθιου Πένικουκ εξακολουθεί να υπηρετεί ως υπουργός Επικρατείας στο υπουργείο Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εκτός κυβέρνησης στελέχη της περιόδου Στάρμερ

Ο νέος πρωθυπουργός προχώρησε σε σαφή αναδιάταξη της κυβέρνησης, αφήνοντας εκτός κορυφαία στελέχη της προηγούμενης περιόδου, μεταξύ των οποίων τη Ρέιτσελ Ριβς και τον Ντέιβιντ Λάμι.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Παρά το κλίμα ενότητας που επιχείρησε να εκπέμψει ο Μπέρναμ, στελέχη της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε ορισμένες επιλογές του, κυρίως όσον αφορά την οικονομική πολιτική και τη διατήρηση ορισμένων κατευθύνσεων της προηγούμενης κυβέρνησης.

Το πρώτο τηλεφώνημα με τον Ντόναλντ Τραμπ

Μία από τις πρώτες διεθνείς επαφές του νέου Βρετανού πρωθυπουργού ήταν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν αρχικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Μπέρναμ να συγχαίρει τον Αμερικανό πρόεδρο για τη διοργάνωση και να σημειώνει ότι η εθνική ομάδα της Αγγλίας πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία στη διοργάνωση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός παρουσίασε επίσης το σχέδιό του για την αναζωογόνηση της βιομηχανίας και της οικονομίας σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η άμυνα και η ασφάλεια θα αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησής του.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Μπέρναμ για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Λονδίνου να συμβάλει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και στην προστασία των διεθνών εμπορικών οδών.

Τι ανέφερε ο Τραμπ

Μετά την επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία «πολύ καλή» σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι συζήτησαν τις εμπορικές σχέσεις, τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας, τις ενεργειακές προοπτικές στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι αναμένει να συναντηθεί σύντομα με τον Άντι Μπέρναμ, εκφράζοντας την πρόθεσή του να διατηρήσουν στενή συνεργασία το επόμενο διάστημα.