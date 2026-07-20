Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) αποκάλυψε σχέδιο για αύξηση των ομάδων από 48 σε 64 στο Μουντιάλ του 2030.

Συγκεκριμένα, ο Αλεχάντρο Ντομίνγκες, ανακοίνωσε πως η επετειακή διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο Μουντιάλ, θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 64 εθνικών ομάδων.

Η διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί σε Ισπανία, η Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ ματς θα γίνουν και σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη, που θα τιμήσουν την ιστορική επέτειο.

Το Μουντιάλ του 2026 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού μέχρι σήμερα, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν 48 ομάδες αντί για 32.

Ωστόσο, η FIFA φαίνεται πως εξετάζει ήδη το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της διοργάνωσης, κάτι που είχε επιβεβαιώσει και ο Τζάνι Ινφαντίνο.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2030 θα εξεταστεί τώρα που ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ του 2026», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της FIFA.