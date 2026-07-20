Ένα μαρτύριο χωρίς απάντηση βίωνε μια γυναίκα για 10 χρόνια, καθώς κάθε φορά που πήγαινε στην τουαλέτα έβλεπε να βγαίνουν κυριολεκτικά τα όργανά της, μια κατάσταση που ήταν σαν να γεννούσε.

Η περιπέτεια της 42χρονης Ρασάν Γουίλιαμς ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, όταν σήκωσε ένα κιβώτιο στην εργασία της. Τότε, ένιωσε κάτι να μετακινείται στα σωθικά της, αλλά χωρίς να ακολουθήσει πόνος. Λίγο αργότερα πήγε στην τουαλέτα και κάνοντας την ανάγκη της, είδε να ξεπροβάλλει κάτι από το αιδοίο της, σαν να γεννούσε.

Αμέσως, απευθύνθηκε σε γιατρό, ο οποίος τη διαβεβαίωσε ότι αυτό που είδε ανήκε στη φαντασία της. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική.

Η Γουίλιαμς για 10 συνεχόμενα χρόνια πήγαινε σε όλους τους γιατρούς αναζητώντας απαντήσεις, με τους ειδικούς να υποστηρίζουν ότι το ζήτημα ανήκε στη φαντασία της ή το απέδιδαν σε στομαχικές διαταραχές.

Η κατάσταση δεν υποχωρούσε όμως, αντιθέτως εντεινόταν και με το πέρασμα του χρόνου, όλο και έβγαινε μεγαλύτερο μέρος των οργάνων της, με αποτέλεσμα να πρέπει να το πιέσει για να μπει μέσα.

«Οι γιατροί με αποθάρρυναν, οπότε ντρεπόμουν να ζητήσω πάλι βοήθεια… Έμαθα να ζω με αυτό. Από τη στιγμή που δεν πονούσα ήταν υποφερτό. Όμως ήταν τρομακτικό», είπε η γυναίκα στη New York Post, προσθέτοντας ότι πήρε απότομα βάρος, όπως και έγιναν πιο επώδυνες οι περίοδοι της.

Τελικά, η ουρολόγος του νοσοκομείου Orlando Health Bayfront, Nyarai Chinyani Mushonga, έδωσε λύση στο πρόβλημα της, καθώς διέγνωσε πρόπτωση των πυελικών οργάνων, μια πάθηση κατά την οποία οι μύες και οι ιστοί του πυελικού εδάφους εξασθενούν, με αποτέλεσμα τα γύρω όργανα -όπως η ουροδόχος κύστη, η μήτρα ή τα έντερα- να χαλαρώνουν και να εισέρχονται στον κολπικό σωλήνα, με ασθενείς να περιγράφουν ότι είναι «σαν το κεφάλι ενός μωρού».

Επιπλέον, έως και το 50% του συνόλου των γυναικών θα παρουσιάσει κάποια μορφή πρόπτωσης κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ ο τοκετός, το υπερβολικό σωματικό βάρος και η γήρανση αυξάνουν τον κίνδυνο. Ωστόσο, μόνο το 18-50% από αυτές αναζητά ιατρική βοήθεια και το 30% των γυναικών δεν γνωρίζει ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά,.

Στην περίπτωση της Γουίλιαμς χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, όπου αφαιρέθηκε η μήτρα και ράφτηκαν τα όργανα, ώστε να μην βγουν ξανά έξω.

Ευτυχώς, η ανάρρωσή της ήταν γρήγορη και κατάφερε να επιστρέψει γρήγορα στην καθημερινότητά της, αν και σοκαρισμένη, ειδικά από το γεγονός πως χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια για να λάβει τη σωστή διάγνωση.