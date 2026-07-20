Πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη νότια Ουκρανία δέχθηκε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 10 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.



Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επίθεση στην έξαρση βίας που σημειώνεται εδώ και εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία έπληξε χθες το Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία, με τρεις πυραύλους κρουζ, προκαλώντας πυρκαγιά, όπως έγραψε το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό στην εφαρμογή Telegram.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters στην Οδησσό είδε χθες καπνό να υψώνεται από πλοίο στα ανοικτά των ακτών, το οποίο το Reuters ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι ήταν το Golden Leo.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκησε όλη τη νύχτα, δήλωσε η αρχή λιμένων της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι εννέα μέλη του πληρώματος και ένας από τους πλοηγούς σκοτώθηκαν. Οκτώ από τα 17 μέλη του πληρώματος του πλοίου διασώθηκαν, πρόσθεσε.

Το Golden Leo ανήκει στην Ocean Grace Shipping Ltd, με έδρα το Μουμπάι, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG. Η εταιρία διαχείρισής του, η Friends Shipping Co SA, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Δεν έχει υπάρξει άμεσα δημόσιο σχόλιο από τη Μόσχα για το περιστατικό.

Η Μαύρη Θάλασσα υπήρξε σημείο έντασης στον πόλεμο της Ουκρανίας τους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Ωστόσο, με βάση μια συμφωνία που στόχο είχε να αμβλύνει το σοκ στις διεθνείς τιμές και να επιτρέψει και στις δύο χώρες να μεταφέρουν σιτηρά, η ναυσιπλοΐα έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί.

Η Μόσχα και το Κίεβο, ωστόσο, εντείνουν τις επιθέσεις τους στη Μαύρη Θάλασσα και στην Αζοφική Θάλασσα και στοχοθετούν βασικές πηγές εσόδων.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων, ενώ η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και εμπορευματικά πλοία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Οδησσού στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Interfax.

Ρωσικά πλήγματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 28 ανθρώπους στην περιφέρεια της Οδησσού αυτό τον μήνα, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της. Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι βασικές χώρες εξαγωγής σιτηρών, και η έξαρση της βίας στη θαλάσσια αυτή δίοδο δημιουργεί ανησυχίες για την τροφοδοσία.