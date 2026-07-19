Με ένα εντυπωσιακό άνοιγμα στο box office ύψους 257 εκατομμυρίων ξεκίνησε η παγκόσμια προβολή της «Οδύσσειας», της νέας κινηματογραφικής υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν, βασισμένη στο ομώνυμο ομηρικό έπος.

Πρόκειται για την καλύτερη πρεμιέρα του σκηνοθέτη από την εποχή του «The Dark Knight Rises» το 2012.

Όπως είπε ο βραβευμένος σκηνοθέτης σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Today», θα χρειαστεί τρία χρόνια μέχρι την επόμενη ταινία του. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που επιθυμούσε, όμως τίποτα δεν ήταν εύκολο.

«Σίγουρα άγγιξα τα όρια της δικής μου αντοχής, αλλά και όλων των υπολοίπων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κρίστοφερ Νόλαν, προσθέτοντας πως μια ταινία για την Οδύσσεια πρέπει να είναι δύσκολη, αλλιώς κάτι δεν γίνεται σωστά.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στη δυσκολία της παραγωγής ήταν ότι η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Ο Κρίστοφερ Νόλαν θυμήθηκε ότι πριν από τα γυρίσματα είχε πει στην ομάδα της IMAX: «Αν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρο, να γυρίσουμε ολόκληρη την ταινία με αυτόν τον τρόπο, αυτή είναι η στιγμή. Αυτή είναι η “Οδύσσεια”».

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είχε αποκαλύψει στο περιοδικό Empire ότι «χρησιμοποίησε περισσότερα από 600.000 μέτρα φιλμ» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τα οποία διήρκεσαν 91 ημέρες.

Ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, έχοντας στο πλευρό του τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία εμφανίζεται σε διπλό ρόλο, καθώς και ακόμη πολλούς γνωστούς ηθοποιούς.

Η ταινία δεν γυρίστηκε μόνο σε μία τοποθεσία αλλά σε πολλές ανά τον κόσμο όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Μάλτα, στο Μαρόκο, στη Σκωτία και στην Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Σαχάρας. Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος Άντζελες.