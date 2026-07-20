Αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ιρλανδίας, μετά τη σημαντική αύξηση των ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών, ιδιαίτερα μεταξύ παιδιών και εφήβων.

Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνονται η αύξηση του ελάχιστου ορίου ηλικίας από τα 16 στα 18 έτη, η υποχρεωτική κατοχή διπλώματος οδήγησης και η χρήση κράνους.

Αύξηση 50% στους σοβαρούς τραυματισμούς

Η απόφαση ελήφθη μετά τα ανησυχητικά στοιχεία για τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Σύμφωνα με το Children’s Health Ireland, οι εισαγωγές παιδιών και νέων με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αυξήθηκαν κατά 50% τους τελευταίους 12 μήνες.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έως και ένα με δύο παιδιά την ημέρα μεταφέρονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών με τραυματισμούς που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια.

Στο τραπέζι η πλήρης απαγόρευση

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι έκλινε προς την πλήρη απαγόρευση των πατινιών.

Την επιλογή αυτή υποστήριξε και ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα οχήματα χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις για τη διευκόλυνση της διακίνησης ναρκωτικών και για τον εκφοβισμό κατοίκων τοπικών κοινοτήτων.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης δεν έχει αποκλειστεί και θα μπορούσε να επανεξεταστεί, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων.

Γιλέκο υψηλής ορατότητας και απαγόρευση ισχυρών μοντέλων

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης την υποχρεωτική χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας και την απαγόρευση πώλησης ηλεκτρικών πατινιών που μπορούν να υπερβούν το νόμιμο όριο ταχύτητας των 20 χιλιομέτρων την ώρα.

Η Σούζαν Κρόου, σύμβουλος εντατικολογίας σε μεγάλη παιδιατρική κλινική του Δουβλίνου, τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει η εφαρμογή των κανόνων.

«Θα ήθελα σίγουρα να δω ότι το μέτρο θα επανεξεταστεί έπειτα από μερικούς μήνες και, αν εξακολουθήσουμε να μη βλέπουμε μείωση στους τραυματισμούς, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης», δήλωσε στο RTE.