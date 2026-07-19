Σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα μπήκε το MetLife Stadium λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Οι φίλαθλοι που είχαν γεμίσει από νωρίς τις εξέδρες του γηπέδου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό Pre Game Show, με μουσική, θέαμα και μια παραγωγή αντάξια της σπουδαιότητας της αναμέτρησης.

Την παράσταση έκλεψε ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Post Malone, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό πριν από τη μεγάλη ποδοσφαιρική μάχη. Το πρόγραμμα κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα γιορτής, με το MetLife Stadium να υποδέχεται έναν τελικό που συγκέντρωσε τα βλέμματα ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου.