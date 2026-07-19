Την πρόθεσή του να προτείνει την κορυφαία σκακίστρια Τζούντιτ Πόλγκαρ για τη θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Μαγιάρ γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα θα συναντηθεί με την 49χρονη Πόλγκαρ, προκειμένου να της ζητήσει να αναλάβει τον, κατά κύριο λόγο, εθιμοτυπικό ρόλο της Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποτελέσει σύμβολο ενότητας για τη χώρα.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συνταγματικής τροπολογίας από τον απερχόμενο Πρόεδρο, Τάμας Σούλιοκ, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και σηματοδοτεί τη λήξη της θητείας του.

Η κορυφαία σκακίστρια όλων των εποχών

Η Τζούντιτ Πόλγκαρ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου σκακιού. Μαζί με τις αδελφές της, Σούζαν και Σοφία Πόλγκαρ, καθώς και την Ιλντίκο Μαντλ, οδήγησε την εθνική ομάδα γυναικών της Ουγγαρίας στην κατάκτηση της Ολυμπιάδας Σκακιού το 1988, βάζοντας τέλος στην πολυετή κυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης.

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της αγωνίστηκε κυρίως απέναντι σε άνδρες, καταφέρνοντας να καθιερωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους σκακιστές του κόσμου. Παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική γυναίκα που έχει ξεπεράσει το φράγμα των 2.700 μονάδων Elo, επίδοση που επιβεβαιώνει τη θέση της ως της κορυφαίας σκακίστριας όλων των εποχών.

Η συνάντηση με τον Μαγιάρ

«Αύριο θα τη συναντήσω και θα τη ρωτήσω αν είναι έτοιμη να υπηρετήσει την πατρίδα από έναν νέο ρόλο, μέχρι να εγκριθεί το νέο Σύνταγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ούγγρος πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «το όνομα της Τζούντιτ Πόλγκαρ είναι εδώ και δεκαετίες συνώνυμο του ταλέντου και της επιμονής».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο το Netflix παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Η Βασίλισσα του Σκακιού», το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή και την πορεία της Πόλγκαρ.

Μέχρι στιγμής, η ίδια δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την πρόταση, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.