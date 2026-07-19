Η θερμή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει ή και να ξεπερνά κατά τόπους τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία οι συνθήκες καύσωνα θα διατηρηθούν έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή μεταβολή του καιρού.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου η ζέστη θα ενταθεί ακόμη περισσότερο, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται τοπικά στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές να αγγίξουν ακόμη και τους 43 βαθμούς.

Το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ δημοσιοποίησε προγνωστικό χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται ενδεικτικές οι μέγιστες θερμοκρασίες που αναμένονται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Όπωςαναφέρεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου αναμένεται υποχώρηση της θερμοκρασίας στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Αντίθετα, στις νότιες περιοχές της χώρας οι συνθήκες καύσωνα θα διατηρηθούν.

Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου προβλέπεται σημαντική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Παρότι οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία διατηρούν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε υψηλά επίπεδα (Κατηγορία 3).

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, της Αττικής, της Βοιωτίας και της Εύβοιας, καθώς και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Αντίστοιχα αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος και σε περιοχές της Κρήτης.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του καύσωνα, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Έκκληση του ΙΣΑ για τήρηση των μέτρων προστασίας

Με αφορμή την έλευση του ισχυρού καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν με συνέπεια όλα τα μέτρα προστασίας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών προβλημάτων υγείας που προκαλούν οι ακραίες θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, τις εγκυμονούσες, αλλά και όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη, ειδικά όταν συνδυάζεται με υψηλή υγρασία, άπνοια και έντονη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει θερμική εξάντληση ή ακόμη και θερμοπληξία, μια κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Ο ΙΣΑ εφιστά επίσης την προσοχή σε όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, κυρίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, δήλωσε:

«Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση. Καλούμε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες, τις εγκύους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες».

Οι βασικές οδηγίες προστασίας

Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες:

Να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.

Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους μεταξύ 11:00 και 17:00.

Να καταναλώνουν άφθονο νερό και χυμούς, αποφεύγοντας το αλκοόλ, την καφεΐνη και τα βαριά γεύματα.

Να φορούν ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Να κάνουν χλιαρά ντους και να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.

Να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωση και δροσιά ηλικιωμένων και ασθενών.

Να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις νυχτερινές ώρες, όταν η θερμοκρασία δεν υποχωρεί κάτω από τους 32°C.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Τα βασικά σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν θερμοπληξία είναι:

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος.

Δέρμα κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο.

Γρήγοροι και δυνατοί παλμοί.

Έντονος πονοκέφαλος.

Ζάλη και αίσθημα αποπροσανατολισμού.

Ναυτία.

Σύγχυση ή δυσκολία συγκέντρωσης.

Πιθανή απώλεια συνείδησης.

Τι πρέπει να γίνει άμεσα

Σε περίπτωση θερμοπληξίας: