Η Αλμπισελέστε θα παλέψει για το back to back και το τέταρτο συνολικά Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της απέναντι στην αρμάδα του Ντε Λα Φουέντε
Τελικός Μουντιάλ 2026: Ισπανία εναντίον Αργεντινής – Live λεπτό προς λεπτό
Η Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στο Νιού Τζέρσεϊ, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ 2026. Η Αλμπισελέστε θα παλέψει για το back to back και το τέταρτο συνολικά Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της απέναντι στην αρμάδα του Ντε Λα Φουέντε.
Στο μεγάλο αυτό “ραντεβού”, οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με τους εξής ποδοσφαιριστές στις βασικές τους ενδεκάδες:
Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ
Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες
Μέχρι τώρα η κατοχή της μπάλας είναι 68% για την Ισπανία και 32% για την Αργεντινή
Πρώτο διάλειμμα ενυδάτωσης στον τελικό
17’ Ο Γιαμάλ από δεξιά έκανε το γύρισμα στην μεγάλη περιοχή ο Μαρτίνες μπλόκαρε σταθερά την μπάλα
Μετά τα πρώτα 15 λεπτά στον τελικό η κατοχή είναι στην Ισπανία με την Αργεντινή να είναι πίσω από την μπάλα και να θέλει να παίξει με αντεπιθέσεις
Η Αργεντινή από την πλευρά της δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και κάνει μακρινές μπαλιές
Η Ισπανία έχει μπει δυνατά στην αναμέτρηση και πιέζει τους Αργεντίνους
5’ Πρώτη επίσκεψη της Ισπανίας στα καρέ της Αργεντινής, με τον Γιαμάλ να κάνει το πλασέ και τον Μαρτίνες να μπλοκάρει
Σέντρα στον τελικό
Στις εξέδρες Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ. Ο Πρόεδρος της Αμερικής θα κάνει την απονομή του τροπαίου στη νέα Πρωταθλήτρια Κόσμου
Tom Cruise STUNS at World Cup Final pic.twitter.com/XlfLbe73jH— DiggerCrave 🧡 (@CruiseCrave) July 19, 2026
Όλα είναι έτοιμα. Οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρ�ο
Ο Αντρές Ινιέστα και ο Μάριο Κέμπες παρουσίασαν στο κοινό το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Μετράμε πλέον αντίστροφα για την σέντρα του μεγάλου τελικού
🚨🇦🇷 OFFICIAL: Argentina starting XI.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026
Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi, Julián Álvarez. pic.twitter.com/YxDjI5objP
🚨🇪🇸 OFFICIAL: Spain starting XI.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026
Unai Simón; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Oyarzabal. pic.twitter.com/VxubnAg3k9
Λίγο πριν την σέντρα του μεγάλου τελικού οι Λουίς Ντε λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσαν τις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων τους που θα διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο.
Η Ισπανία θα παραταχθεί με τους Σιμόν στην εστία, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια στην άμυνα, Ρόδρι και Φαμπιάν Ρουίθ στην μεσαία γραμμή, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ στις θέσεις στα άκρα και πίσω από τον φορ και τον Ογιαρθάμπαλ στην κορυφή της επίθεσης.
Από την άλλη η Αργεντινή ξεκινά με τους Εμιλιάνο Μαρτίνες στην εστία, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο στην άμυνα, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονσάλες στη μεσαία γραμμή και Μέσι, Άλβαρες στην επίθεση.
Καλησπέρα σας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής
Η σέντρα του τελικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 (ώρα Ελλάδας). Σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τα 90 λεπτά θα ακολουθήσει παράταση 30 λεπτών και, εφόσον χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.
Στο ημίχρονο προβλέπεται ειδικό μουσικό σόου, με τους διοργανωτές να έχουν ανακοινώσει ότι η διάρκειά του θα είναι μεγαλύτερη από ένα συνηθισμένο διάλειμμα αγώνα, στα πρότυπα μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στις ΗΠΑ.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα έχει ξεκινήσει στο Νιού Τζέρσεϊ, όπου Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν την κορυφή του κόσμου. Από τη μία, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε θέλει να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, ενώ από την άλλη η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στοχεύει στο back-to-back και στο τέταρτο Μουντιάλ της ιστορίας της.
Οι δύο προπονητές έχουν καταλήξει στις επιλογές τους και όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα ενός τελικού που συγκεντρώνει τα βλέμματα ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη.