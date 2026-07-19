Τελικός Μουντιάλ 2026: Ισπανία εναντίον Αργεντινής – Live λεπτό προς λεπτό

Λίγο πριν την σέντρα του μεγάλου τελικού οι Λουίς Ντε λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσαν τις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων τους που θα διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο.

Η Ισπανία θα παραταχθεί με τους Σιμόν στην εστία, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια στην άμυνα, Ρόδρι και Φαμπιάν Ρουίθ στην μεσαία γραμμή, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ στις θέσεις στα άκρα και πίσω από τον φορ και τον Ογιαρθάμπαλ στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη η Αργεντινή ξεκινά με τους Εμιλιάνο Μαρτίνες στην εστία, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο στην άμυνα, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονσάλες στη μεσαία γραμμή και Μέσι, Άλβαρες στην επίθεση.