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Τελικός Μουντιάλ 2026: Ισπανία εναντίον Αργεντινής – Live λεπτό προς λεπτό

Η Αλμπισελέστε θα παλέψει για το back to back και το τέταρτο συνολικά Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της απέναντι στην αρμάδα του Ντε Λα Φουέντε

Τελικός Μουντιάλ 2026: Ισπανία εναντίον Αργεντινής – Live λεπτό προς λεπτό

Η Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στο Νιού Τζέρσεϊ, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ 2026. Η Αλμπισελέστε θα παλέψει για το back to back και το τέταρτο συνολικά Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της απέναντι στην αρμάδα του Ντε Λα Φουέντε.

Στο μεγάλο αυτό “ραντεβού”, οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με τους εξής ποδοσφαιριστές στις βασικές τους ενδεκάδες:

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες

Τελικός Μουντιάλ 2026: Ισπανία εναντίον Αργεντινής &#8211; Live λεπτό προς λεπτό

Μέχρι τώρα η κατοχή της μπάλας είναι 68% για την Ισπανία και 32% για την Αργεντινή

Πρώτο διάλειμμα ενυδάτωσης στον τελικό

Στο γήπεδο και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

17’ Ο Γιαμάλ από δεξιά έκανε το γύρισμα στην μεγάλη περιοχή ο Μαρτίνες μπλόκαρε σταθερά την μπάλα

Μετά τα πρώτα 15 λεπτά στον τελικό η κατοχή είναι στην Ισπανία με την Αργεντινή να είναι πίσω από την μπάλα και να θέλει να παίξει με αντεπιθέσεις 

Η Αργεντινή από την πλευρά της δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και κάνει μακρινές μπαλιές 

Η Ισπανία έχει μπει δυνατά στην αναμέτρηση και πιέζει τους Αργεντίνους 

5’ Πρώτη επίσκεψη της Ισπανίας στα καρέ της Αργεντινής, με τον Γιαμάλ να κάνει το πλασέ και τον Μαρτίνες να μπλοκάρει

Σέντρα στον τελικό

Το Ιερό Δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου στα χέρια των Ινιέστα και Κέμπες

Στις εξέδρες Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ. Ο Πρόεδρος της Αμερικής θα κάνει την απονομή του τροπαίου στη νέα Πρωταθλήτρια Κόσμου 

Όλα είναι έτοιμα. Οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο 

Ο Αντρές Ινιέστα και ο Μάριο Κέμπες παρουσίασαν στο κοινό το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μετράμε πλέον αντίστροφα για την σέντρα του μεγάλου τελικού 

Στο γήπεδο και ο Τζέιμς Χάρντεν

Πάντα κοντά στην Εθνική Ισπανίας ο Χαβιέ Μπαρδέμ

Έτοιμα και τα τύμπανα Ισπανών και Αργεντίνων για να δώσουν τον ρυθμό

Κατάμεστο το MetLife του Νιου Τζέρσεϊ

Έτοιμος και ο Λαμίν Γιαμάλ

Η άφιξη του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο

Οι αρχικές εντεκάδες

Λίγο πριν την σέντρα του μεγάλου τελικού οι Λουίς Ντε λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσαν τις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων τους που θα διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο.

Η Ισπανία θα παραταχθεί με τους Σιμόν στην εστία, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια στην άμυνα, Ρόδρι και Φαμπιάν Ρουίθ στην μεσαία γραμμή, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ στις θέσεις στα άκρα και πίσω από τον φορ και τον Ογιαρθάμπαλ στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη η Αργεντινή ξεκινά με τους Εμιλιάνο Μαρτίνες στην εστία, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο στην άμυνα, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονσάλες στη μεσαία γραμμή και Μέσι, Άλβαρες στην επίθεση.

Καλησπέρα σας

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής 

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον μεγάλο τελικό

Η σέντρα του τελικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 (ώρα Ελλάδας). Σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τα 90 λεπτά θα ακολουθήσει παράταση 30 λεπτών και, εφόσον χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Στο ημίχρονο προβλέπεται ειδικό μουσικό σόου, με τους διοργανωτές να έχουν ανακοινώσει ότι η διάρκειά του θα είναι μεγαλύτερη από ένα συνηθισμένο διάλειμμα αγώνα, στα πρότυπα μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στις ΗΠΑ.

Όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα έχει ξεκινήσει στο Νιού Τζέρσεϊ, όπου Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν την κορυφή του κόσμου. Από τη μία, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε θέλει να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, ενώ από την άλλη η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στοχεύει στο back-to-back και στο τέταρτο Μουντιάλ της ιστορίας της.

Οι δύο προπονητές έχουν καταλήξει στις επιλογές τους και όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα ενός τελικού που συγκεντρώνει τα βλέμματα ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

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