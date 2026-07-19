Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν πρόσφερε θέαμα μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και εκτός αυτού, με το ημίχρονο να θυμίζει περισσότερο… Super Bowl.

Οι δύο θρύλοι της Βραζιλίας, Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, συμμετείχαν στο εντυπωσιακό halftime show, οδηγώντας το όχημα που μετέφερε τη Μαντόνα στο κέντρο του γηπέδου. Το «Φαινόμενο» βρέθηκε πίσω από το τιμόνι, χαμογελώντας συνεχώς προς τον κόσμο, ενώ ο Ροναλντίνιο έκλεψε τις εντυπώσεις με το χαρακτηριστικό του στιλ, φορώντας μπερέ και γυαλιά.

Το σόου συνεχίστηκε με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις. Ο ηθοποιός Τζέισον Σουντέικις εμφανίστηκε στον ρόλο του δημοφιλούς Τεντ Λάσο, έχοντας στο πλευρό του τον Coach Beard, πριν υποδεχθεί στον αγωνιστικό χώρο τον Τζάστιν Μπίμπερ. Ο Καναδός σταρ, κρατώντας την κιθάρα του, ανέβηκε στη σκηνή και συνέχισε το μουσικό πρόγραμμα, που είχε ήδη απογειώσει η Μαντόνα μαζί με τους BTS. Η Σακίρα πήρε τη σκυτάλη και έκλεψε την παράσταση!

Στις εξέδρες του MetLife Stadium έδωσαν το «παρών» και αρκετές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της μουσικής και του κινηματογράφου. Ανάμεσά τους ήταν ο Μικ Τζάγκερ, ο Έιντριεν Μπρόντι και ο Ματ Ντέιμον, ενώ στις επίσημες θέσεις βρέθηκε και ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας, για να στηρίξει τη «Ρόχα» στον μεγάλο τελικό.

Το ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Λίγο μετά την επίσημη παρουσίασή του από τους Μαϊάμι Χιτ, ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Στις σουίτες του γηπέδου είχε, μάλιστα, την ευκαιρία να συναντήσει τον γνωστό YouTuber IShowSpeed, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις, ενώ στον ίδιο χώρο βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.