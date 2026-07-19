Στη γαλλική Ριβιέρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Άννα Βίσση, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή της μέσα από τα social media.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δείχνει χαλαρή, ανανεωμένη και γεμάτη ενέργεια, εκμεταλλευόμενη τις ημέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Το βλέμμα της είναι ήδη στραμμένο στη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιήσει στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Η Άννα Βίσση δεν επισκέπτεται για πρώτη φορά τη γαλλική Ριβιέρα. Η Κυανή Ακτή αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς, τον οποίο έχει επιλέξει επανειλημμένα τόσο για στιγμές χαλάρωσης όσο και για την παρουσία της σε διεθνείς κοσμικές εκδηλώσεις.

Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από το εμβληματικό Hotel du Cap-Eden-Roc, ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής και διαχρονικό σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων της διεθνούς showbiz. Ποζάροντας στον χαρακτηριστικό δρόμο του ξενοδοχείου, κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα.

Για την εμφάνισή της επέλεξε μία αέρινη μαύρη παντελόνα, την οποία συνδύασε με στράπλες τοπ σε πορτοκαλί, κόκκινες και μαύρες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα κομψό καλοκαιρινό σύνολο που απέσπασε χιλιάδες likes και δεκάδες κολακευτικά σχόλια από τους θαυμαστές της.

Η φετινή επίσκεψή της στη γαλλική Ριβιέρα έρχεται να προστεθεί στις ταξιδιωτικές της εξορμήσεις των τελευταίων μηνών, καθώς νωρίτερα είχε βρεθεί στη Γαλλική Πολυνησία και την Ίμπιζα, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς πριν από την επιστροφή της στη σκηνή.