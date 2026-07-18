Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 εντάσσεται από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Σία Κοσιώνη, όπως επιβεβαίωσε ο σταθμός με δελτίο Τύπου μέσα στην εβδομάδα.

Η δημοσιογράφος και anchorwoman επί 20 χρόνια στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ αφήνει το “Φάληρο” για το “Μαρούσι” και πλέον θα τη βλέπουμε σε θέση σχολιάστριας στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου, καθώς και με δική της ενημερωτική εκπομπή στη late-night ζώνη.

Η Σία Κοσιώνη, λίγη ώρα μετά το δελτίο Τύπου, μοιράστηκε και η ίδια τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για αυτό το νέο επαγγελματικό βήμα, μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram. Εκεί δέχθηκε “βροχή” τις θερμές ευχές από ανθρώπους εντός και εκτός τηλεόρασης, όπως η Ελένη Μενεγάκη.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ήταν και το πρώτο καλωσόρισμα από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος έγραψε κάτω από την ανάρτηση της δημοσιογράφου:

«Καλορίζικη αγαπητή μου Σία! Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά! Να έχουμε μια όμορφη και δημιουργική συνεργασία!».