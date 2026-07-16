Μια νέα, λαμπερή σελίδα στην καριέρα της ανοίγει η Σία Κοσιώνη, προκαλώντας αίσθηση στο τηλεοπτικό τοπίο. Η έμπειρη δημοσιογράφος έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1, εκφράζοντας ανοιχτά τη μεγάλη της χαρά για το νέο αυτό ξεκίνημα.

Η παρουσιάστρια αφήνει οριστικά πίσω της τον ΣΚΑΪ, στον οποίο είχε ταυτιστεί επί σειρά ετών με την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Πλέον, εντάσσεται στο δυναμικό του Αμαρουσίου με ένα ισχυρό, διετές συμβόλαιο συνεργασίας.



Η συμφωνία προβλέπει διπλό ρόλο-κλειδί για τη δημοσιογράφο, καθώς αναλαμβάνει βασική σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζει και δική της ενημερωτική εκπομπή.



Η ίδια υποδέχεται αυτή την πρόκληση με τεράστιο ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Αναλυτικά η ανάρτηση:



«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.



Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.



Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή».