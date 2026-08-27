Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (27/8).
Οι «πράσινοι» κοντράρονται με τη Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ, οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Μπραν μετά το 1-1 στην Τούμπα, ενώ οι Κρητικοί έχουν μεγάλο προβάδισμα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας μετά τη νίκη τους με 3-0 στο Παγκρήτιο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League, League Phase
20:00 OPEN TV Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Conference League
20:00 ΣΚΑΪ Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός UEFA Conference League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ζυρίχη
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ UEFA Europa League
21:30 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Οσασούνα LaLiga
21:30 Action 24 Τσέλσι – Λούτον Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο LaLiga
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ