Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (27/8).

Οι «πράσινοι» κοντράρονται με τη Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ, οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Μπραν μετά το 1-1 στην Τούμπα, ενώ οι Κρητικοί έχουν μεγάλο προβάδισμα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας μετά τη νίκη τους με 3-0 στο Παγκρήτιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League, League Phase

20:00 OPEN TV Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Conference League

20:00 ΣΚΑΪ Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός UEFA Conference League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ζυρίχη

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ UEFA Europa League

21:30 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Οσασούνα LaLiga

21:30 Action 24 Τσέλσι – Λούτον Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο LaLiga

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ