Σε μία από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει μέχρι σήμερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλά στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το «Anestea The Podcast» για την καριέρα, την οικογένειά του και τις στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του.

Λίγο καιρό μετά την αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA αναφέρεται για πρώτη φορά στα συναισθήματά του, αποκαλύπτοντας πως δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα άφηνε την ομάδα με την οποία συνδέθηκε όσο καμία άλλη.

«Πραγματικά σκεφτόμουν ότι θα ήμουν στο Μιλγουόκι για όλη μου την καριέρα», ακούγεται να λέει στο teaser της συνέντευξης.

«Μου έλεγαν ότι θα μπορούσα να είμαι με δέκα μοντέλα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλά και για τη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας τα σχόλια που άκουγε όταν έγινε γνωστή η σχέση τους.

«Έχω ακούσει τα χειρότερα. “Γιατί ο Γιάννης είναι με τη γυναίκα του; Θα μπορούσε να είναι με ένα μοντέλο. Όχι ένα, δέκα”», αναφέρει χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως ποτέ δεν επηρεάστηκε από τις απόψεις των άλλων.

Η δύσκολη παιδική ηλικία στην Ελλάδα

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η αναφορά του στα παιδικά του χρόνια και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας στην Ελλάδα.

«Είπα “μπαμπά, εγώ γιατί δεν έχω ταυτότητα και διαβατήριο;”. Είμαι ένας μαύρος Έλληνας, ένιωθα σαν να μην ταίριαζα», εξομολογείται, περιγράφοντας την αίσθηση αποκλεισμού που βίωσε πριν γίνει ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον κόσμο.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, θυμάται με συγκίνηση την οικογένειά του.

«Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο», λέει, ενώ δεν κρύβει το άγχος που τον συνόδευε στα πρώτα βήματα της καριέρας του.

«Είχα στρες, μου έβγαινε ένα άγχος», παραδέχεται, αναφερόμενος στην προσπάθειά του να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του επαγγελματικού μπάσκετ.

Πότε θα προβληθεί η συνέντευξη

Η συνέντευξη θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο YouTube, όπως ανακοίνωσε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με διάλεξε για να δώσει την πρώτη του συνέντευξη στην πιο κομβική στιγμή της καριέρας και της ζωής του», έγραψε ο παρουσιαστής, προαναγγέλλοντας μία συζήτηση με αποκαλύψεις και έντονο συναισθηματικό φορτίο.