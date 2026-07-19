Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μεγάλη μάχη στον τελικό του Athens Open, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, η οποία επιβεβαίωσε την ποιότητά της και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

Περισσότεροι από 6.000 φίλοι του τένις δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα στις εξέδρες, παρακολουθώντας έναν τελικό υψηλού επιπέδου, με τις δύο αθλήτριες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Έχασε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ

Η Σάκκαρη μπήκε δυναμικά στον αγώνα, δείχνοντας από την αρχή επιθετικές διαθέσεις. Με σταθερό σερβίς και αποτελεσματικές επιστροφές κατάφερε να πετύχει το πρώτο break του τελικού και να προηγηθεί με 4-1.

Η Κρεϊτσίκοβα, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, εκμεταλλεύτηκε ένα κακό service game της Ελληνίδας και ισοφάρισε σε 4-4, οδηγώντας τελικά το σετ στο tie-break.

Εκεί οι δύο τενίστριες πάλεψαν πόντο-πόντο, όμως η Τσέχα αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία, επικρατώντας με 7-5 και παίρνοντας προβάδισμα στα σετ.

Η Κρεϊτσίκοβα «απάντησε» σε κάθε προσπάθεια της Σάκκαρη

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στο δεύτερο σετ, με τη Σάκκαρη να βρίσκει ξανά πρώτη break και να δείχνει έτοιμη να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τίτλου.

Η Κρεϊτσίκοβα, όμως, αντέδρασε άμεσα, ισοφάρισε σε 2-2 εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Ελληνίδας και διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα.

Στο πιο καθοριστικό σημείο του σετ, με το σκορ στο 4-3, η Τσέχα πέτυχε νέο break, προηγήθηκε με 5-3 και λίγο αργότερα έκλεισε το παιχνίδι με 6-3, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Athens Open.

Για τη Μαρία Σάκκαρη, η ήττα αυτή σημαίνει ότι χάνει την ευκαιρία να πανηγυρίσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της, με την Κρεϊτσίκοβα να αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ανυπέρβλητο εμπόδιο, όπως είχε συμβεί και στον ημιτελικό του Roland Garros το 2021.