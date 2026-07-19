Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε σήμερα το πρωί στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος βρίσκεται από χθες Σάββατο στις ΗΠΑ, ανέφερε ένα στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επίσκεψη, κατά την οποία ο Αούν θα έχει συνομιλίες και με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Λιβανέζος πρόεδρος στις ΗΠΑ μετά από εκείνη του Μισέλ Σλιμάν το 2009, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Μπαράκ Ομπάμα.

Την περίοδο αυτή οι αρχές του Λιβάνου διαπραγματεύονται με το Ισραήλ την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τις ζώνες που κατέλαβε στον νότιο Λίβανο μετά την έναρξη του δευτέρου πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

Εκτός από την «αμερικανολιβανέζικη σύνοδο κορυφής» που θα γίνει στον Λευκό Οίκο, ο Ζοζέφ Αούν θα μιλήσει και με πολλούς άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους για την κατάσταση στον Λίβανο και θα συζητήσει μέτρα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ανέφερε χθες η λιβανέζικη προεδρία στην ανακοίνωσή της.

Met with Lebanese President Aoun today. I commended his courage and his government’s work to reclaim their country and advance towards peace. We discussed implementing the Trilateral Framework. The United States remains committed to supporting this effort and Lebanon’s efforts to… pic.twitter.com/mnt7MgGts5 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 19, 2026

Η συνάντηση με τον Τραμπ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη.