Δεν θα προχωρήσει τελικά η αγορά του Όσο από τον Ολυμπιακό για δύο συγκεκριμένους λόγους. Ο αριστερός μπακ της Σεβίλλης φαινόταν, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και τις ισπανικές πηγές, πως βρισκόταν κοντά στο να φορέσει τη φανέλα των Πειραιωτών. Ωστόσο, η μεταγραφή δεν θα ολοκληρωθεί.

Ο πρώτος λόγος αφορά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν είχε θετική εισήγηση για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Έτσι, μετά τις αρχικές επαφές, η υπόθεση άρχισε να απομακρύνεται και τελικά μπήκε στον «πάγο».

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το υπάρχον ρόστερ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προχωρήσει σε πώληση κάποιου εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο, ενώ παρότι υπάρχει το ενδεχόμενο αποχώρησης του Αργεντινού, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι οριστικό.

Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό έχει σταματήσει εδώ και ημέρες, όμως πίσω από το «ναυάγιο» υπάρχει συγκεκριμένο παρασκήνιο.

Οι Πειραιώτες είχαν φτάσει σε συμφωνία με τη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, σε ένα ποσό που θα αποτελούσε ρεκόρ πώλησης για τα δεδομένα του βουλγαρικού συλλόγου, καθώς άγγιζε τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις διαπραγματεύσεις παρενέβη ο Μπέλιτς, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ανεπίσημος εκπρόσωπος και οικογενειακός φίλος του Στάνιτς. Ο ίδιος φέρεται να ζήτησε για τον ποδοσφαιριστή ετήσιες απολαβές 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, αντί των 700.000 ευρώ που είχαν αρχικά συμφωνηθεί, καθώς και επιπλέον 600.000 ευρώ για τον ίδιο.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δημιούργησαν σημαντικές δυσκολίες στις συζητήσεις. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε ότι δεν θα αλλάξει τη θέση του υπό αυτές τις συνθήκες και, από τη στιγμή που ο παίκτης και η πλευρά του επέμειναν στις συγκεκριμένες αξιώσεις, οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν και τελικά οδηγήθηκαν σε οριστικό τέλος.