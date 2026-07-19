Η Ισπανία ήταν η ομάδα που κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του τελικού και τελικά ανταμείφθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Έπειτα από 120 λεπτά απόλυτης αγωνιστικής υπεροχής, η «Ρόχα» επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Το γκολ που έκρινε τον τίτλο ήρθε στο 106ο λεπτό από τον Φεράν Τόρες, με την Ισπανία να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό της πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Έντσο Φερνάντες στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ολοκλήρωσε τα 90 λεπτά χωρίς ούτε μία τελική προσπάθεια, γεγονός που αποτελεί αρνητικό ιστορικό ρεκόρ για τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από τότε που καταγράφονται τα σχετικά στατιστικά. Ο Μέσι το πάλεψε, αλλά έδειχνε σε αρκετές φάσεις αρκετά μόνος.

Απόλυτος έλεγχος της Ισπανίας

Η Ισπανία μπήκε αποφασισμένη να επιβάλει τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά, κρατώντας την μπάλα και πιέζοντας ασφυκτικά. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε μόλις στο 5′, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε απέναντι από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, όμως ο Αργεντινός τερματοφύλακας αντέδρασε εξαιρετικά.

Η «Αλμπισελέστε» προσπάθησε στη συνέχεια να ισορροπήσει, χωρίς όμως να βρει τρόπο να απειλήσει τον Ουνάι Σιμόν, ο οποίος περιορίστηκε κυρίως σε εξόδους για να απομακρύνει βαθιές μπαλιές πίσω από την άμυνά του.

Πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, η Ισπανία αύξησε ξανά την πίεσή της. Ο Ογιαρθάμπαλ δοκίμασε το πόδι του στο 39′, με τον Μαρτίνες να μπλοκάρει σταθερά, ενώ λίγο αργότερα το μακρινό σουτ του Κουκουρέγια πέρασε ελάχιστα άουτ. Το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, με την Αργεντινή να ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο χωρίς ούτε μία τελική.

Η αποβολή άλλαξε τις ισορροπίες

Το σκηνικό δεν διαφοροποιήθηκε ούτε μετά την επανέναρξη. Η Ισπανία κυκλοφορούσε υπομονετικά την μπάλα, είχε συντριπτική κατοχή και έκλεινε διαρκώς τους χώρους προς την περιοχή του Μαρτίνες, χωρίς όμως να βρίσκει το γκολ.

Ο Αργεντινός γκολκίπερ κράτησε όρθια την ομάδα του με σημαντικές αποκρούσεις στις προσπάθειες των Ντάνι Όλμο, Φεράν Τόρες και Κουμπαρσί, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είπε «όχι» και στο δυνατό σουτ του Νίκο Γουίλιαμς.

Λίγο αργότερα ήρθε η φάση που άλλαξε οριστικά τη ροή του τελικού. Ο Έντσο Φερνάντες αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Κουμπαρσί, αφήνοντας την Αργεντινή με δέκα παίκτες στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Μαρτίνες κράτησε το μηδέν αποκρούοντας εντυπωσιακά και την εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ, οδηγώντας τον τελικό στην παράταση.

Ο Φεράν Τόρες χάρισε το τρόπαιο

Με παίκτη περισσότερο, η Ισπανία έγινε ακόμη πιο επιθετική. Ο Μερίνο έχασε σημαντική ευκαιρία με κεφαλιά στο 103′, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Νίκο Γουίλιαμς σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από επιθετικό φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι στην αρχή της φάσης.

Η λύση, ωστόσο, δεν άργησε να έρθει. Στο 106′, ύστερα από σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και αναστάτωση μέσα στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Φεράν Τόρες, ο οποίος από κοντά νίκησε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και πέτυχε το γκολ που έκρινε τον τελικό.

Η Ισπανία διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε πανάξια την επιστροφή της στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Iσπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99′ Ερικ Γκαρσία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99′ Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62′ Πέδρι), Μπαένα (75′ Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75′ Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62′ Φεράν Τόρες).

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): E. Μαρτίνες, Μοντιέλ (58′ Μολίνα), Ρομέρο (70′ Μεδίνα), Λ. Μαρτίνες (44′ λ.τρ. Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70′ Σιμεόνε), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, N. Γκονζάλες (46′ Παρέδες), Άλβαρες (102′ Σενέσι), Μέσι.