Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών μετά τον εντοπισμό σορού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα, το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07), σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Το μακάβριο εύρημα έχει σημάνει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ εξετάζεται κάθε πιθανό ενδεχόμενο σχετικά με την ταυτότητα της γυναίκας και τις συνθήκες θανάτου της.

Η σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστής, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε ένας άνδρας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός μιας γυναίκας.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα μικρόσωμης σωματικής διάπλασης και ύψους περίπου 1,60 μέτρου. Είχε κόκκινα μαλλιά πιασμένα σε κότσο, φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρη μπλούζα, ενώ δεν έφερε εμφανή τατουάζ.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό εκτιμά ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω της προχωρημένης σήψης.

Παράλληλα, κατά την πρώτη αυτοψία δεν εντοπίστηκαν εμφανείς μώλωπες ή εκδορές στο σώμα της γυναίκας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή και τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Λίγο μετά τις 17:00, η σορός μεταφέρθηκε με όχημα γραφείου τελετών για τη διενέργεια της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για την αγνοούμενη Γιου Τινγκ

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στη Γιου Τινγκ, η οποία έχει δηλωθεί ως αγνοούμενη από την περιοχή της Αρτέμιδας (Λούτσας), με τελευταία γνωστή παρουσία της στην περιοχή του Νομισματοκοπείου.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ταυτοποίησης, αναμένεται να ληφθεί γενετικό υλικό (DNA) από προσωπικά αντικείμενα της αγνοούμενης, ώστε να συγκριθεί με δείγματα από τη σορό.

Η υπόθεση έχει περάσει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI», με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και οι εργαστηριακές αναλύσεις DNA, οι οποίες αναμένεται να δώσουν απαντήσεις τόσο για την ταυτότητα της γυναίκας όσο και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.