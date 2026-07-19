Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε σήμερα Κυριακή (19/05) ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στο εργοτάξιο κατασκευής ιρανικού πυρηνικού σταθμού στην Νταρχοβίν.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

The IAEA is looking into reports of an overnight attack on the construction site of a planned nuclear power plant in Darkhovin, Iran. The facility is in the very early stages of construction and contained no nuclear material when last visited by the IAEA.



While the reported… pic.twitter.com/Tdi5QxWcCE — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 19, 2026

Νωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιτέθηκαν σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.