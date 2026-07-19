Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο μουσικός και πρώην παίκτης ριάλιτι άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης (15/7), με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η κατάσταση της υγείας του παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά, είχαν επιλέξει να τη διαχειριστούν με απόλυτη διακριτικότητα.

Το συγκινητικό αντίο της οικογένειάς του

Συγκλονισμένη από την απώλεια είναι και η αδελφή του, Λιάνα Καριέρε, η οποία τον αποχαιρέτησε με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του.

Το πρωί του Σαββάτου (18/7), συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε, στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στο Παλαιό Ψυχικό, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Λίγες ώρες αργότερα, η Λιάνα Καριέρε και ο Γιώργος Καριέρε δημοσίευσαν στα Instagram Stories σπάνιες φωτογραφίες του αγαπημένου τους αδελφού, επιλέγοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη του και να εκφράσουν δημόσια την αγάπη και τη νοσταλγία τους.