Τραγική ήταν η κατάληξη που είχε τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 19/7 στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς, συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το ασθενοφόρο και να σημάνει άμεσα συναγερμός στις Αρχές.

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από την ανακοπή που είχε υποστεί, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο, έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός του οφείλεται στη σφοδρή σύγκρουση ή σε άλλα αίτια που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και η οδηγός του Ι.Χ., και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας εκ των διασωστών φέρει κατάγματα στο θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων και μόλις είχε σχολάσει από την βάρδια της, είναι καλά στην υγεία τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Χανιά. Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο συναδέλφου νοσηλεύτριας που σχόλασε από τη βάρδια στο νοσοκομείο και πήγαινε σπίτι της. Έκανε τούμπες το ασθενοφόρο. Πολύ τυχεροί οι δύο συνάδελφοι διασώστες που ζουν και η συνάδελφος νοσηλεύτρια» επισημαίνει στη σχετική της ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ.

« Πέθανε ο 53χρονος που μετέφεραν με ανακοπή. Τρεις συνάδελφοι σήμερα το πρωί, δύο διασώστες και μία νοσηλεύτρια, τραυματίστηκαν σε τροχαίο. Πολύ τυχεροί που ζουν. Ο 53χρονος που μετέφερε το ασθενοφόρο με ανακοπή, αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί με τον ασθενή και έκανε ΚΑΡΠΑ. Σε διασταύρωση συγκρούστηκε στο πίσω μέρος με αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία σχόλασε από νυχτερινή βάρδια που είχε στο νοσοκομείο. Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο έκανε τούμπες στην άσφαλτο.

Δυστυχώς, ο 53χρονος ασθενής κατέληξε. Ο διασώστης είχε άγιο που ζει. Βέβαια, νοσηλεύεται με πνευμοθώρακα. Τοποθετήθηκε Billow. Η νοσηλεύτρια και ο δεύτερος διασώστης που οδηγούσε το ασθενοφόρο νοσηλεύονται με τραύματα εκτός κινδύνου. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την τροχαία. Τα ασθενοφόρα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φροντίζουν ειδικά σε πολύ έκτακτα περιστατικά να μειώσουν το χρόνο παράδοσης του ασθενή στο νοσοκομείο» συμπληρώνει η ΠΟΕΔΗΝ.

Πηγή φωτογραφιών:parakritika.gr