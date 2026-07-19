Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό έχοντας στρέψει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής του στην ενίσχυση της περιφέρειας, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Παρά τις σημαντικές προσθήκες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν ότι το ρόστερ χρειάζεται ακόμη έναν γκαρντ κορυφαίου επιπέδου που θα οργανώνει το παιχνίδι, θα ελέγχει τον ρυθμό και θα λειτουργεί ως ηγετική προσωπικότητα μέσα στο παρκέ.

Πώς ο Φακούντο Καμπάτσο μπορεί να «απογειώσει» το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τι δείχνουν οι τελευταίες κινήσεις για τον νέο ρόλο του Κώστα Σλούκα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, οι μεταγραφές που χρειάζονται στους γκαρντ και οι αλλαγές στο ρόστερ.

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