Σε έξι ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή των Άνδεων στο Περού, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές σήμερα, Κυριακή (19/7).

Ο σεισμός που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 21 ανθρώπων, καθώς έπληξε την πόλη Τσόνγκος Μπάχο, περίπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά της Λίμα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 24 χιλιόμετρα.

El fuerte sismo de 5.1 en Chupaca, Junín, especialmente en el anexo de Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, ha dejado varios fallecidos (las autoridades hablan de 12 hasta anoche) muchos animales aplastados por las paredes que cayeron y gran destrucción. @pcmperu ayuda urgente. pic.twitter.com/jpJ6batJ8N — Carlos Paredes (@cparedesr) July 19, 2026

«Ο σεισμός κατέστρεψε το σπίτι μας. Εδώ υπάρχουν πολλά σπίτια από πλίνθους που κατέρρευσαν», δήλωσε ένας κάτοικος του Τσόνγκος Μπάχο που μίλησε χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στο τηλεοπτικό δίκτυο N.

Λόγω του μικρού εστιακού βάθους του σεισμού αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλά σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή είναι κατασκευασμένα από πλίνθους ή από ένα μείγμα ξύλου, καλάμου και λάσπης που ονομάζεται «κίντσα», ορισμένα σημεία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο στρατηγός Λουίς Βάσκες, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Άμυνας.

#Urgente| Tras el #sismo de 5.1 de intensidad en Huancayo, nuestro Comando Operacional del Este desplegó 2 Compañías de Intervención Rápida para Desastres al lugar del epicentro (distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca) para brindar apoyo a los damnificados. 1/2 pic.twitter.com/h0BLmLoYHc — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) July 19, 2026

«Καταστράφηκαν 48 σπίτια και 300 άνθρωποι έμειναν άστεγοι», ανέφερε.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού» — ένα τόξο έντονης σεισμικής δραστηριότητας που εκτείνεται από την Ιαπωνία μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας και σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικού.

🚨 #URGENTE | Primeras imágenes de la

magnitud de los daños producidos por el sismo de 5.1 grados en el anexo de Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, #Huancayo.

INDECI reportó al menos 4 personas fallecidas y 40 casas caídas tras el siniestro. pic.twitter.com/jauanO1Ozd — Infoandes.pe (@InfoandesPe) July 19, 2026

Οι σεισμολόγοι αναφέρουν ότι το Περού βιώνει τουλάχιστον 400 σεισμούς ετησίως, τα τρία τέταρτα των οποίων είναι τόσο αδύναμοι που οι άνθρωποι δεν τους αισθάνονται.