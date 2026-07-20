Νέα χρηματοδοτική γραμμή για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενεργοποιούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η CrediaBank, με έμφαση στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και των τεχνολογιών διττής χρήσης.

Η ΕΤΕπ υπέγραψε την πρώτη δόση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο συνολικής συμφωνίας χρηματοδότησης 100 εκατ. ευρώ με την CrediaBank. Με τη συμμετοχή της τράπεζας και την προβλεπόμενη μόχλευση, εκτιμάται ότι μπορούν να διοχετευθούν έως 200 εκατ. ευρώ στους τελικούς δικαιούχους για επενδύσεις και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Η CrediaBank γίνεται η πρώτη μη συστημική τράπεζα στην Ευρώπη και η δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα που εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ασφάλεια και την Άμυνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση των επιχειρήσεων του κλάδου σε χρηματοδότηση αποκτά αυξημένη σημασία.

Μέσω της συμφωνίας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης. Στόχος είναι να υποστηριχθούν η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η ανθεκτικότητά τους, καθώς και στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας.

Το χρηματοδοτικό κενό σε έναν στρατηγικό τομέα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την υλοποίηση επενδύσεων.

Η ιδιαιτερότητα του κλάδου, αλλά και το γεγονός ότι αρκετές τεχνολογίες διαθέτουν τόσο πολιτικές όσο και αμυντικές εφαρμογές, οι λεγόμενες τεχνολογίες διττής χρήσης, περιορίζουν σε αρκετές περιπτώσεις την πρόσβαση των εταιρειών σε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ επιδιώκει να καλύψει μέρος αυτού του κενού, προσφέροντας στις επιλέξιμες επιχειρήσεις πρόσβαση σε κεφάλαια για επενδύσεις, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων και να στηρίξει την ανάπτυξη ενός τομέα που αποκτά αυξανόμενη σημασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την τεχνολογική καινοτομία και τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης.

Διευρύνεται το πρόγραμμα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα

Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Μέσω του ειδικού προγράμματος για την Ασφάλεια και την Άμυνα, η ΕΤΕπ παρέχει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης.

Με τη νέα συμφωνία, η CrediaBank εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μαζί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία.

Παράλληλα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που διαθέτει περισσότερους από έναν τραπεζικούς εταίρους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, διευρύνοντας τις επιλογές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις του οικοσυστήματος ασφάλειας και άμυνας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη χρηματοδοτική στήριξη προς έναν κλάδο στρατηγικής σημασίας, ο οποίος συνδέεται με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, την τεχνολογική καινοτομία και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού.

Συνεργασία και στον τομέα του leasing

Η συμφωνία ανοίγει επίσης τον δρόμο για συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της CrediaBank στον τομέα της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μέσω του leasing, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες επιλογές χρηματοδότησης για την προμήθεια εξοπλισμού και την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Μέρος της χρηματοδότησης θα μπορεί ακόμη να κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις που δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για νέους, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ «Jobs for Youth».

Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία συνδέει τη χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρηματικών σχεδίων με τη στήριξη της νεανικής απασχόλησης και της παραγωγικής δραστηριότητας.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής και τεχνολογικής βάσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ένταξη της CrediaBank στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ασφάλεια και την Άμυνα καθιστά την Ελλάδα την πρώτη χώρα που συμμετέχει με περισσότερους από έναν χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό αποτυπώνει τόσο τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος όσο και την εμπιστοσύνη της ΕΤΕπ στις προοπτικές του. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τα μέσα για να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να ενισχύσουν τη θέση τους στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης».

Η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, ανέφερε: «Η συμφωνία-ορόσημο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αντικατοπτρίζει την προσήλωσή μας να στηρίζουμε επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Διευρύνοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της ασφάλειας και της άμυνας, συμβάλλουμε στην απελευθέρωση επενδύσεων στην καινοτομία, στις προηγμένες τεχνολογίες και στην παραγωγική ανάπτυξη. Ως αξιόπιστος χρηματοπιστωτικός εταίρος ανάπτυξης, η CrediaBank παραμένει προσηλωμένη στη διοχέτευση κεφαλαίων εκεί όπου δημιουργούν διαχρονική αξία για τις επιχειρήσεις, την πραγματική οικονομία και την κοινωνία, συμβάλλοντας παράλληλα στη στρατηγική αυτονομία και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα της Ευρώπης».