Μια σοβαρή καταγγελία για υπεξαίρεση χρημάτων και κρυφή χορήγηση ψυχοτρόπων φαρμάκων διατυπώνει στο Newsbeast μια 23χρονη γυναίκα με τετραπληγία. Όπως υποστηρίζει, η νοσηλεύτρια που είχε αναλάβει τη φροντίδα της εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση της υγείας της και απέσπασε συνολικά 92.000 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Δημήτρη Καραστεφανή, η 23χρονη περιγράφει πώς η ζωή της άλλαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο σκούτερ που οδηγούσε.

Μέχρι τότε ήταν αθλήτρια και φοιτήτρια. Μετά το τροχαίο ακολούθησαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και μακρά περίοδος αποκατάστασης. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγική και να χρειάζεται συνεχή υποστήριξη.

«Ήμουν χαμένη και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω»

Όταν η οικογένειά της αποφάσισε να τη μεταφέρει από το κέντρο αποκατάστασης στο σπίτι, προσέλαβε μία νοσηλεύτρια για την καθημερινή της φροντίδα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα παρέμεινε στο σπίτι της οικογένειας για περίπου οκτώ μήνες.

Η 23χρονη υποστηρίζει ότι κατά το διάστημα αυτό η νοσηλεύτρια τής χορηγούσε, χωρίς να το γνωρίζει η ίδια ή η οικογένειά της, ψυχοτρόπα φάρμακα και συγκεκριμένα βενζοδιαζεπίνες.

«Ήμουν σαν ναρκομανής, χαμένη. Δεν επικοινωνούσα. Είχα ανοιχτά τα μάτια και κοιτούσα το ταβάνι», αναφέρει στη συνέντευξή της.

Η νεαρή γυναίκα προσκόμισε στο Newsbeast τοξικολογικές εξετάσεις που, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιήθηκαν κατά τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο και έδειξαν ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση της συγκεκριμένης ουσίας στον οργανισμό της.

«Το όριο στις βενζοδιαζεπίνες είναι 200 και εγώ είχα 2.857», δηλώνει.

Μεταφορές χρημάτων μέσω του κινητού

Παράλληλα, η 23χρονη καταγγέλλει ότι η νοσηλεύτρια αποκτούσε πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο και μέσω αυτού πραγματοποιούσε τραπεζικές συναλλαγές.

Όπως υποστηρίζει, η πρόσβαση στην τραπεζική εφαρμογή γινόταν με αναγνώριση προσώπου, τις ώρες κατά τις οποίες η ίδια βρισκόταν σε καταστολή και δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει ή να αντιληφθεί τι συνέβαινε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αρχικά πραγματοποιούνταν μεταφορές μικρών ποσών, όπως 50, 200 ή 300 ευρώ. Σταδιακά, όμως, τα ποσά αυξήθηκαν, φτάνοντας ακόμη και τις 12.000 ευρώ σε μία συναλλαγή.

«Έστειλε 12.000 ευρώ στην αδελφή της και το αρνείται, παρότι έχουμε στοιχεία από την τράπεζα και από την εφαρμογή του κινητού, όπου αναγράφεται το όνομά της», αναφέρει η 23χρονη.

Η ίδια υποστηρίζει ότι μετά τις μεταφορές ακολουθούσαν αναλήψεις των χρημάτων και ότι μέρος των ποσών κατέληξε τόσο σε λογαριασμό της νοσηλεύτριας όσο και σε λογαριασμούς συγγενικών της προσώπων.

Κατά την 23χρονη και την οικογένειά της, από τον τραπεζικό της λογαριασμό αφαιρέθηκαν συνολικά 92.000 ευρώ. Παράλληλα καταγγέλλουν ότι εξαφανίστηκαν ακόμη 30.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο σπίτι.

Η υπόθεση στη Δικαιοσύνη

Η οικογένεια έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και, σύμφωνα με όσα αναφέρει η 23χρονη, έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

«Έχουμε προχωρήσει σε πάγωμα των λογαριασμών της, όμως όλοι βρέθηκαν χωρίς χρήματα», δηλώνει.

Η πλευρά της 23χρονης ζητά να προχωρήσει άμεσα η διερεύνηση της υπόθεσης, να πραγματοποιηθεί άρση του τραπεζικού απορρήτου και να εξεταστεί η διαδρομή των χρημάτων.

Οι καταγγελίες της 23χρονης δεν έχουν μέχρι στιγμής κριθεί από δικαστήριο.

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