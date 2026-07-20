Οι κάμερες του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν κατέγραψαν μόνο τη δράση στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τις τρυφερές στιγμές του Τιμοτέ Σαλαμέ με την Κάιλι Τζένερ. Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου και δεν έκρυψε τον έρωτά του, ανταλλάσσοντας φιλιά μπροστά στον φακό.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ έφτασαν στο στάδιο την Κυριακή 19 Ιουλίου, λίγο πριν από την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ισπανία, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Η επιχειρηματίας επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο σύνολο, ενώ ο 30χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε με μπλε μακρυμάνικη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Αφού πήραν τις θέσεις τους στη σουίτα, αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα, με τις εικόνες να κάνουν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου.

Πέρα από την παρουσία του στις εξέδρες, ο Σαλαμέ είχε και ενεργό συμμετοχή στην τελετή πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού. Ο γνωστός ηθοποιός εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να παραδώσει την επίσημη μπάλα της αναμέτρησης. Είχε προηγηθεί η παρουσία του και στον ημιτελικό ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η σχέση του Τιμοτέ Σαλαμέ και της Κάιλι Τζένερ μετρά πλέον περισσότερο από τρία χρόνια, καθώς είναι ζευγάρι από τον Απρίλιο του 2023. Έκτοτε πραγματοποιούν τακτικά κοινές δημόσιες εμφανίσεις, τραβώντας το ενδιαφέρον των φωτογράφων και των θαυμαστών τους.