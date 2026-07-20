Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και η Ελένη Φουρέιρα είχε έναν πολύ προσωπικό λόγο να πανηγυρίζει τη μεγάλη επιτυχία της «κόκκινης» ομάδας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, είναι παντρεμένη με τον Ισπανό πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Μποτία, οπότε ήθελε να στηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας του αγαπημένου της.

Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου τους, Ερμή, ο οποίος ποζάρει φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας, ενώ πάνω στην εικόνα έγραψε χαρακτηριστικά: «Campeones», δηλαδή «Πρωταθλητές».