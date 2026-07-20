Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά αυτή τη φορά για λόγους που δεν σχετίζονταν με το ποδόσφαιρο.

Η Ισπανία πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου στο Νιου Τζέρσι, με τον αρχηγό της ομάδας να ετοιμάζεται να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα στον ουρανό, παρουσία του Αμερικανού προέδρου και του Τζάνι Ινφαντίνο. Ωστόσο, η τελετή καθυστέρησε, καθώς ο Τραμπ παρέμεινε στο βάθρο περισσότερο από όσο αναμενόταν, με αποτέλεσμα οι Ισπανοί να περιμένουν την αποχώρησή του για να ολοκληρώσουν τον πανηγυρισμό τους.

Η αμήχανη στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον πρόεδρο της FIFA να παρεμβαίνει και να τον κατευθύνει προς την έξοδο του χώρου της απονομής. Οι εικόνες μεταδόθηκαν άμεσα στα κοινωνικά δίκτυα και έγιναν viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Το περιστατικό ήρθε λίγο μετά τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε ο Τραμπ κατά την παρουσία του στο γήπεδο, σε μια βραδιά που θα έπρεπε να ανήκει αποκλειστικά στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές.