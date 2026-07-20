Η Ισπανία ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου και ο τελικός του Νιού Τζέρσεϊ χάρισε δυνατές εικόνες, επεισόδια, συγκίνηση και ιστορικά ρεκόρ.

Για 120 αγωνιστικά λεπτά ήταν η μοναδική ομάδα που έδειχνε αποφασισμένη να κατακτήσει το τρόπαιο. Στον τελικό του Νιού Τζέρσεϊ, η Ισπανία είχε τον απόλυτο έλεγχο, κυριάρχησε στην κατοχή, δημιούργησε διαρκώς ευκαιρίες και πίεζε ασταμάτητα την αντίπαλό της, αναζητώντας το γκολ που θα έκρινε τον τίτλο. Απέναντί της βρέθηκε μια Αργεντινή που περιορίστηκε αποκλειστικά σε παθητικό ρόλο και δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά.

Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0), όμως στην παράταση η «Ρόχα» βρήκε τελικά τη λύση. Εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Έντσο Φερνάντες, η Ισπανία έφτασε στο πολυπόθητο γκολ στο 106ο λεπτό με τον Φεράν Τόρες και με το τελικό 1-0 κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της. Από την άλλη, η Αλμπισελέστε έμεινε σχεδόν… αόρατη επιθετικά, γράφοντας αρνητική ιστορία ως η πρώτη φιναλίστ Μουντιάλ που ολοκλήρωσε τελικό 90 λεπτών χωρίς ούτε μία τελική προσπάθεια.

Για πολλά χρόνια αποτέλεσε το απόλυτο σημείο αναφοράς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο δημιούργησαν μία ανεπανάληπτη εποχή, ανεβάζοντας το άθλημα σε νέα επίπεδα και χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους. Ωστόσο, κάθε σπουδαίο κεφάλαιο κάποτε ολοκληρώνεται.

Ξέσπασε ο Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η Ισπανία επικράτησε 1-0 στον τελικό του Νιού Τζέρσεϊ και κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Αργεντινός αστέρας αντάλλαξε μια συγκινητική αγκαλιά με τον Λαμίν Γιαμάλ, σε μια εικόνα που συμβόλιζε τη μετάβαση από τη μία γενιά στην επόμενη και την άτυπη παράδοση της σκυτάλης.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να χαρίσει ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή, καθώς η ανώτερη Ισπανία λύγισε την Αλμπισελέστε στην παράταση και κατέκτησε την κορυφή του κόσμου.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι του 39χρονου θρύλου σε τελική φάση Μουντιάλ. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο αρχηγός της Αργεντινής δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε δάκρυα, γνωρίζοντας πως έκλεισε οριστικά ένας ιστορικός κύκλος.

Αποδοκιμασίες σε Τραμπ και Παρέδες εκτός εαυτού

Η Ισπανία σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε τον ρόλο της απονομής του τροπαίου στους νέους πρωταθλητές κόσμου, ωστόσο η παρουσία του δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους τους φιλάθλους.

Τη στιγμή που εμφανίστηκε στο βάθρο του γηπέδου στο Νιού Τζέρσεϊ, λίγο πριν από την απονομή, ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από σημαντική μερίδα του κόσμου που βρισκόταν στις εξέδρες, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά της για την παρουσία του στην τελετή.

Ο Λεάντρο Παρέδες ήταν εκείνος που έχασε την ψυχραιμία του και πρωταγωνίστησε σε έντονο επεισόδιο με ποδοσφαιριστές της Ισπανίας.

Ο διεθνής μέσος άρπαξε από τον λαιμό τον Γκαρθία, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι, ενώ αμέσως μετά χτύπησε με αγκωνιά και τον Γκάβι, προκαλώντας μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε χάος, με ποδοσφαιριστές και από τις δύο ομάδες να συγκεντρώνονται στο σημείο και την κατάσταση να δείχνει έτοιμη να ξεφύγει.

Τελικά, ο Λιονέλ Σκαλόνι ήταν εκείνος που έδωσε τέλος στην ένταση. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής μπήκε αμέσως ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, απομάκρυνε τους παίκτες του και λειτούργησε ως καταλύτης για την εκτόνωση της κατάστασης, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Κορυφαίος ο Ρόδρι

Ο Ρόδρι ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, έχοντας καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του δεύτερου παγκόσμιου τίτλου της Ισπανίας.

Ο έμπειρος μέσος αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη της «Ρόχα» σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, επιβάλλοντας τον ρυθμό στον χώρο του κέντρου και προσφέροντας σταθερότητα, ηρεμία και ακρίβεια σε κάθε παιχνίδι. Με τις εμφανίσεις του επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους μέσους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ανάδειξή του σε MVP δεν οφείλεται μόνο στην αγωνιστική του εικόνα, αλλά και στους εντυπωσιακούς αριθμούς που κατέγραψε. Ο Ρόδρι ολοκλήρωσε το Μουντιάλ με περισσότερες από 650 επιτυχημένες πάσες, επίδοση-ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, διατηρώντας παράλληλα ποσοστό ακρίβειας που άγγιξε το 93%.

Παράλληλα, ξεπέρασε τόσο τη δική του επίδοση από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 όσο και το ιστορικό ρεκόρ που διατηρούσε ο Τσάβι από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική. Επιπλέον, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά στις επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ολοκληρώνοντας 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου.

Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι έφτασε στη διοργάνωση προερχόμενος από μεγάλη αποχή λόγω τραυματισμού, με αρκετούς να αμφιβάλλουν για την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Ο Ρόδρι, ωστόσο, επέστρεψε στο υψηλότερο επίπεδο, αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της Ισπανίας, αγωνίστηκε βασικός και στα οκτώ παιχνίδια της διοργάνωσης και ολοκλήρωσε το τουρνουά ως παγκόσμιος πρωταθλητής και αδιαμφισβήτητος MVP.

Το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα της διοργάνωσης κατέληξε, όπως αναμενόταν, στον Ουνάι Σιμόν. Ο Ισπανός γκολκίπερ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ, πραγματοποίησε καθοριστικές αποκρούσεις και δέχθηκε μόλις ένα γκολ, εκείνο του Ντε Κετελάρε στην αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο.

Το βραβείο του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης κατέκτησε ο Κουμπαρσί. Ο νεαρός αμυντικός είχε εξαιρετική παρουσία σε όλο το τουρνουά και συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της Ισπανίας μέχρι την κατάκτηση του τίτλου.

Λύγισε ο Σκαλόνι

Ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε ακόμη μία κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η Ισπανία αποδείχθηκε ανώτερη στον τελικό και κατέκτησε το τρόπαιο.

Ο Αργεντινός ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, φτάνοντας στο σημείο να ξεσπάσει σε κλάματα και να αδυνατεί να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του.

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες.

«Δεν έχω μιλήσει με τον Λίο», ανέφερε αρχικά αναφερόμενος στο μέλλον του Λιονέλ Μέσι και συνέχισε: «Θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Έχω μια γενική εικόνα για το τι θέλω να κάνω. Θα τηρήσω το συμβόλαιό μου και μετά θα δούμε. Νιώθω την ανάγκη να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ζήσω ξανά κάτι τόσο μεγάλο. Ίσως… Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο για αυτή την ευκαιρία».

Το ημίχρονο των… 27 λεπτών

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν χάρισε θέαμα μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά και κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ, το ημίχρονο μετατράπηκε σε ένα υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl, με τη διακοπή να διαρκεί συνολικά 27 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, κάτι πρωτόγνωρο για τη διοργάνωση.

Στο εντυπωσιακό halftime show συμμετείχαν δύο από τις μεγαλύτερες μορφές του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο, οι οποίοι συνόδευσαν τη Μαντόνα στον αγωνιστικό χώρο, οδηγώντας το ειδικά διαμορφωμένο όχημα που τη μετέφερε στο κέντρο του γηπέδου. Το «Φαινόμενο» βρέθηκε πίσω από το τιμόνι, ανταποδίδοντας διαρκώς τον ενθουσιασμό των φιλάθλων, ενώ ο Ροναλντίνιο τράβηξε τα βλέμματα με το ιδιαίτερο στυλ του, φορώντας μπερέ και γυαλιά.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις. Ο γνωστός ηθοποιός Τζέισον Σουντέικις εμφανίστηκε ως Τεντ Λάσο, έχοντας στο πλευρό του τον Coach Beard, πριν καλωσορίσει στη σκηνή τον Τζάστιν Μπίμπερ. Ο Καναδός τραγουδιστής, κρατώντας την κιθάρα του, ανέλαβε τη συνέχεια του μουσικού σόου, το οποίο είχαν ήδη απογειώσει η Μαντόνα και οι BTS, ενώ η Σακίρα ολοκλήρωσε το υπερθέαμα με μια εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό.