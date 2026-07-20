Τη νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης στα Κατάπολα εγκαινίασε χθες Κυριακή 19 Ιουλίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Αμοργό, συνοδευόμενος από τον γ.γ. Ναυτιλίας και Λιμένων, Μανώλη Κουτουλάκη, και τον γ.γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγγο.

Αναφερόμενος στη νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης, η οποία θα παράγει ημερησίως 1.050 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού, ο υπουργός σημείωσε ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και σημαντικότερες ανάγκες για τη νησιωτική Ελλάδα, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης.

Όπως δήλωσε, «είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε για το μέλλον και να δούμε ποιες πρέπει να είναι οι υποδομές των νησιών μας, έτσι ώστε να μπορούν να αντέξουν και να πρωταγωνιστούν στα επόμενα 25 χρόνια. Μέχρι ενδεχομένως να υπάρξει μια ακόμα καινούργια τεχνολογία προς αυτήν την κατεύθυνση, εμείς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα νησιά μας». Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η ενίσχυση της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της Αμοργού, οι οποίες ενδέχεται να αυξηθούν στο μέλλον.

Πρόσθεσε, δε, πως «μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων, συν τα Κέντρα Υγείας στα νησιά μας, το κράτος παρουσιάζεται υπό αυτήν τη σύνθεση. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθούμε με ομόνοια και με αλληλεγγύη, να αλληλοβοηθιόμαστε και να βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα κομμάτι της έκφανσης της καθημερινότητας στα νησιά είναι η τουριστική περίοδος, που επεκτείνεται όλο και περισσότερο και αυτό μας ικανοποιεί. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να φροντίζουμε τις υποδομές και να τις υποστηρίζουμε».

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τα νησιά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, «όπου τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και οι κάτοικοι χρειάζονται ακόμα περισσότερο το κράτος να είναι δίπλα τους. Γι’ αυτό και εμείς δεν είμαστε κλεισμένοι στα γραφεία μας στον Πειραιά και στην Αθήνα, αλλά προσπαθούμε να είμαστε κοντά τους σε κάθε ευκαιρία».

Ο κ. Κικίλιας συνεχάρη τον δήμαρχο Αμοργού, Λευτέρη Καραΐσκο, για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο νησί, επισημαίνοντας πως «η Αμοργός αποτελεί ένα πανέμορφο, ξεχωριστό νησί, που βλέπω ότι συνέχεια κερδίζει μερίδιο της τουριστικής αγοράς, είναι μέσα στην καρδιά μας και το αγαπάμε και προσπαθούμε να το αποδεικνύουμε στην πράξη». Παράλληλα, εξήρε το έργο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των υπηρεσιών του υπουργείου, συγχαίροντας τον κ. Κουτουλάκη για τη συμβολή του στην προώθηση κρίσιμων έργων υποδομής στα νησιά. Αναφέρθηκε, επίσης, στον νέο γ.γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγγο, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή ενός ανθρώπου με εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών αποτυπώνει τη βούληση της κυβέρνησης «οι λύσεις των προβλημάτων να προέρχονται από τους ανθρώπους που τα ξέρουν καλύτερα από όλους».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους βουλευτές Κυκλάδων, Φίλιππο Φόρτωμα, Κατερίνα Μονογυιού και Μάρκο Καφούρο, για τη στενή συνεργασία και το συνεχές ενδιαφέρον τους για τα νησιά, σημειώνοντας ότι «με πολλή αγάπη και με πολλή συναίσθηση του καθήκοντος ταξιδεύουν από νησί σε νησί και προσπαθούν να δουν ποιες είναι οι ανάγκες και να βοηθήσουν πάντα σε πνεύμα καλής συνεργασίας και ομόνοιας».

Ο δήμαρχος Αμοργού, Λευτέρης Καραΐσκος, αφού ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Κικίλια για την αγαστή συνεργασία, τη διαρκή προσφορά και τη συνεχή στήριξη που παρέχει στο νησί, τόσο από τη θέση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσο και στο παρελθόν από εκείνες του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού και Υγείας, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε ένα έργο ζωής για το νησί μας. Η χαρά είναι τεράστια γιατί συνεργαζόμαστε με τον υπουργό Ναυτιλίας, μέσα από το υπουργείο του οποίου προέρχονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις με τα έργα ύδρευσης και στα Κατάπολα και στην περιοχή της Αιγιάλης. Η χαρά είναι διπλή γιατί βρίσκεται μαζί μας και ο νυν γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων και τέως γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βοήθησε να υλοποιηθούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις και να γίνουν πράξη. Και βέβαια και ο έτερος γενικός γραμματέας, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο Φώτης Μάγγος, ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματά μας και θα είναι η δική μας φωνή μέσα στο υπουργείο Ναυτιλίας. Φέτος, το έργο έχει περάσει, πλέον, στην περιουσία του Δήμου Αμοργού. Και αυτό, βέβαια, μέσα από χρηματοδότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία έχει βοηθήσει και χρηματοδοτήσει τις συντηρήσεις και τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει, για να αποπληρώσουμε ένα κομμάτι κόστους και χρέους προς τη ΔΕΗ, για να κάνουμε μια μελέτη την οποία ωριμάζουμε αυτήν τη στιγμή, πολύ βασική και πολύ ουσιαστική, ώστε να έχουμε ενεργειακή αυτονομία και να φτιάξουμε έναν υβριδικό σταθμό στο νησί μας και να καλύψουμε τις ανάγκες των αφαλατώσεων. Και αυτή χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του υπουργείου, όπως και η μελέτη που έχουμε ολοκληρώσει για να στεγανοποιήσουμε το φράγμα των Καταπόλων, να εξασφαλίσουμε και από εκεί σημαντικές ποσότητες ύδατος, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τόσο για την ύδρευση όσο και για την άρδευση, καλύπτοντας τις ανάγκες της περιοχής.

Αντιλαμβάνεστε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει καθοριστικό ρόλο στο να έχουμε νερό και καλό νερό στο σπίτι μας, σε συνδυασμό και με άλλες χρηματοδοτήσεις. Εδώ, για την περιοχή, τεράστιας σημασίας είναι και το έργο της αντικατάστασης του δικτύου. Και αυτό το βλέπουμε φέτος, καθώς έχουν περιοριστεί, πλέον, οι διαρροές και το μεγαλύτερο μέρος της υδροδότησης εξυπηρετείται από το νέο δίκτυο, όπου πλέον το νερό από την αφαλάτωση φτάνει καθαρό στους καταναλωτές. Το νερό, όπως ξέρετε, είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο δεν μπορεί να λείπει από κανέναν, πόσο μάλλον από ένα νησί, το οποίο εξαρτάται από το νερό. Ευχαριστούμε πολύ για όλη σας την προσφορά».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισκέφθηκε τον Λιμενικό Σταθμό Καταπόλων Αμοργού, όπου ενημερώθηκε από τον λιμενοσταθμάρχη, υποπλοίαρχο Λ.Σ. Πάρη Τσιριγώτη, για τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του Σταθμού και συνομίλησε με τα στελέχη του.

Στη συνέχεια μετέβη για επιθεώρηση στο νέο περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχει διατεθεί στο νησί από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όπου συνομίλησε με τον κυβερνήτη, σημαιοφόρο Λ.Σ. Ραφαήλ Βογιατζόπουλο.