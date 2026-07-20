Η υπηρεσία Snappi Pay Later είναι πλέον διαθέσιμη στα καταστήματα Public και στο public.gr, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Snappi με την αλυσίδα λιανικής.

Η συμφωνία διευρύνει το δίκτυο συνεργατών του Snappi Pay Later και δίνει στους πελάτες των Public τη δυνατότητα να επιλέγουν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής κατά την ολοκλήρωση των αγορών τους.

Μέσω της υπηρεσίας, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν τις αγορές τους σε τέσσερις άτοκες δόσεις στο checkout. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από την εφαρμογή της Snappi, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία πρόσθετου λογαριασμού ή η χρήση άλλης εφαρμογής.

«Με την προσθήκη αυτή, αναπτύσσουμε και ενδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο την εμπειρία του Pay Later που παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην αγορά τον περασμένο Νοέμβριο», δήλωσε η Gabriella Kindert, CEO της Snappi. «Ως μια πλήρως ψηφιακή τράπεζα που προσφέρει υψηλά πρότυπα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, έχουμε σχεδιάσει τη λύση του Pay Later με έμφαση στην υπεύθυνη παροχή πίστωσης, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών.. Παράλληλα, συνεχίζουμε εναλλακτικές λύσεις πίστωσης, ώστε οι πελάτες μας να επιλέγουν εκείνες που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες τους. Η Ελλάδα εξελίσσεται δυναμικά, και η Snappi στοχεύει να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας της χώρας, όσο και στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής καθημερινότητας των πολιτών της».

«Οι πελάτες σήμερα αναζητούν περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ευελιξία και μια εμπειρία που προσαρμόζεται στις δικές τους ανάγκες. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Snappi, διευρύνουμε το οικοσύστημα υπηρεσιών πληρωμής που προσφέρουμε, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν όχι μόνο τι αγοράζουν, αλλά και πώς θέλουν να το αποκτήσουν. Για εμάς, η καινοτομία έχει αξία όταν κάνει την καθημερινότητα πιο απλή και ενδυναμώνει τις επιλογές των ανθρώπων.» υπογράμμισε ο Δημήτρης Γαλάνης, CEO του Public Group.

Από την έναρξη λειτουργίας του Pay Later τον Νοέμβριο του 2025, η Snappi συνεργάζεται με περισσότερες από 100 επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Snappi συνεχίζει να διευρύνει το οικοσύστημα συνεργαζόμενων εμπόρων της, προσφέροντας στους πελάτες της περισσότερες επιλογές ψηφιακών πληρωμών και χρηματοδότησης.