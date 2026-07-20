Ένας αστυνομικός του Τέξας έσωσε έναν άνδρα του οποίου το αυτοκίνητο πήρε ξαφνικά φωτιά ενώ οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο, βγάζοντάς τον έξω δευτερόλεπτα πριν το όχημα τυλιχθεί στις φλόγες, όπως δείχνει ένα συγκλονιστικό βίντεο.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι το Nissan Altima του οδηγού πήρε ξαφνικά φωτιά ενώ αυτός κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο στις 7 Ιουνίου.

Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα την Τετάρτη δείχνει το όχημα να βγάζει πυκνό καπνό στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, καθώς σταματάει εκτάκτως στην άκρη του δρόμου.

Η τρομακτική σκηνή έγινε αμέσως αντιληπτή από τον δεκανέα της Αστυνομίας του Σάουθλεϊκ, Τζόσουα Σουίσερ.

Ο Σουίσερ βρισκόταν στη μέση μιας άλλης διαδικασίας ελέγχου κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, όταν ενημερώθηκε από τους ανωτέρους του για το αυτοκίνητο που έβγαζε πυκνό καπνό.

Πλάνα από την κάμερα του περιπολικού και την κάμερα που φορούσε ο ίδιος δείχνουν τον Σουίσερ να σταματά το αυτοκίνητό του και να τρέχει κατά μήκος του πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου προς το αυτοκίνητο που έβγαζε καπνό, το οποίο σχεδόν αμέσως άρχισε να παίρνει φωτιά.

@thegrapevineedit What started as a routine traffic stop on SH 114 turned into a life-or-death moment in a matter of seconds. Southlake Police Corporal Joshua Swisher had just been alerted to a vehicle driving with heavy smoke pouring from it when he helped guide the driver onto the shoulder near the 900 block of East SH 114. But almost immediately after the car stopped, flames erupted from underneath the vehicle. Body camera footage shows just how quickly the situation unfolded. Realizing the driver was still trapped inside, Corporal Swisher rushed toward the burning car, broke the window, and pulled the driver to safety moments before the flames consumed the vehicle. He then made sure no one else was inside. Thanks to his quick thinking and selfless actions, the driver escaped without serious injuries. For his bravery, Corporal Swisher has now been awarded the Southlake Police Department’s Meritorious Conduct Award. It’s the department’s second-highest honor. It’s a powerful reminder that behind every badge is someone willing to run toward danger to protect complete strangers. ❤️🚔 🎥 Southlake DPS ♬ original sound – The Grapevine Edit

«Δεν μπορούσα καν να δω μέσα στο όχημα», είπε ο Σουίσερ στο Fox 4. «Το μόνο που έβλεπα ήταν χέρια, και ήταν ο οδηγός που προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του από μέσα».

Πυκνός καπνός γεμίζει το αυτοκίνητο, καθιστώντας τον οδηγό σχεδόν αόρατο, όπως δείχνει το βίντεο. Ο αστυνομικός προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου πιάνοντας τη λαβή, αλλά αυτή αποκολλάται αμέσως, παγιδεύοντας τον οδηγό μέσα.

Σε μια απελπισμένη προσπάθεια, ο Σουίσερ λέει τότε στον παγιδευμένο άνδρα να «βγει από το παράθυρο», καθώς το σπάει με ένα ειδικό εργαλείο, σύμφωνα με το βίντεο από την κάμερα σώματος.

Το βίντεο τον δείχνει να τραβά τον άνδρα έξω από το παράθυρο σε ασφαλές μέρος και να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος μέσα, ακριβώς τη στιγμή που τεράστιες φλόγες «καταπίνουν» το αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του φλεγόμενου Nissan δεν υπέστη τραυματισμούς, αν και ο αστυνομικός έπαθε ελαφρά εγκαύματα στα χέρια του.

Ο Σουίσερ τιμήθηκε με τη δεύτερη υψηλότερη διάκριση του Αστυνομικού Τμήματος του Σάουθλεϊκ για τη γρήγορη διάσωση, λαμβάνοντας το Βραβείο Αξιόλογης Συμπεριφοράς, όπως ανέφερε το My Southlake News.

Ο θαρραλέος αστυνομικός δήλωσε στο Fox ότι απλώς έκανε αυτό που θα έκανε οποιοσδήποτε καλός αστυνομικός του τμήματος.

«Νομίζω ότι εκφράζω την άποψη όλων των αστυνομικών του Σάουθλεϊκ όταν λέω ότι αν οποιοσδήποτε βρισκόταν στην ίδια κατάσταση, υπό τις ίδιες συνθήκες, οποιοσδήποτε άλλος αστυνομικός θα είχε κάνει το ίδιο», δήλωσε ο Σουίσερ.