Μπορεί η χώρα να βρίσκεται σε κλοιό καύσωνα και τα επόμενα 24ωρα, ωστόσο ξύπνησε σήμερα με δύο διαφορετικά καλοκαίρια, σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού και ευρωβουλευτή, Σάκη Αρναούτογλου. Η εικόνα του πρωινού της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει:

«Στις 06:40 σήμερα η Βωβούσα Ιωαννίνων είχε μόλις 10,0 βαθμούς. Δεν ήταν μόνο η Βωβούσα και το Τζερμιάδων που ξύπνησαν με φθινοπωρινή αίσθηση. Η Μηλιά Μετσόβου είχε 11,4 βαθμούς, η Βλάστη Κοζάνης 11,7, το Περτούλι 12,0, το Καρπενήσι 12,9 και τα Γρεβενά 13,2 βαθμούς. Την ώρα που σε αρκετές παραθαλάσσιες και αστικές περιοχές η νύχτα δεν είχε προσφέρει ουσιαστικά καμία θερμική ανακούφιση.

Το υψόμετρο ασφαλώς παίζει σημαντικό ρόλο. Κατά μέσο όρο, η θερμοκρασία στην ελεύθερη ατμόσφαιρα μειώνεται περίπου 6 έως 7 βαθμούς για κάθε 1.000 μέτρα ανόδου. Τα ξημερώματα, όμως, η μορφολογία του εδάφους μπορεί να κάνει τις διαφορές ακόμη μεγαλύτερες. Ο ψυχρός και βαρύτερος αέρας κατηφορίζει από τις πλαγιές και συγκεντρώνεται σε κοιλάδες, οροπέδια και κλειστές λεκάνες. Γι’ αυτό μια ορεινή κατοικημένη κοιλάδα μπορεί να είναι πολύ ψυχρότερη ακόμη και από κάποια υψηλότερη αλλά εκτεθειμένη πλαγιά.

Στο Καστελλόριζο οι 28,4 βαθμοί συνδυάζονταν με υγρασία 80%. Εκεί το υπολογιζόμενο σημείο δρόσου πλησίαζε τους 24,6 βαθμούς και ο δείκτης υγρασιακής δυσφορίας έφτανε περίπου τους 40 βαθμούς. Με απλά λόγια, παρά τη χαμηλότερη θερμοκρασία, η αίσθηση ήταν πολύ πιο βαριά και αποπνικτική.

Πολύ έντονη υγρασιακή δυσφορία υπήρχε και στο λιμάνι της Πάτρας, με 26,6 βαθμούς και 84% υγρασία, στην Αντίκυρα με 26,9 βαθμούς και 79%, στους Παξούς με 25,5 βαθμούς και 92%, στη Θεσσαλονίκη με 25,8 βαθμούς και 81% και στην Πρέβεζα με 24,2 βαθμούς και υγρασία 97%.

Οι Παξοί και η Πρέβεζα είχαν σχεδόν κορεσμένη ατμόσφαιρα. Στην Πρέβεζα η θερμοκρασία και το σημείο δρόσου απείχαν μόλις περίπου μισό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι ο αέρας περιείχε σχεδόν τη μέγιστη ποσότητα υδρατμών που μπορούσε να συγκρατήσει στη συγκεκριμένη θερμοκρασία.

Χρειάζεται, όμως, μια σημαντική διευκρίνιση. Η υψηλή σχετική υγρασία από μόνη της δεν σημαίνει απαραίτητα δυσφορία. Η Βωβούσα είχε 96% υγρασία, αλλά με θερμοκρασία 10 βαθμών η αίσθηση ήταν υγρή και κρύα, όχι αποπνικτική. Η δυσφορία αυξάνεται όταν η πολλή υγρασία συνδυάζεται με υψηλή θερμοκρασία, επειδή ο ιδρώτας εξατμίζεται δυσκολότερα και το σώμα δεν ψύχεται αποτελεσματικά.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο ήταν η νυχτερινή ζέστη της Αθήνας. Στον Νέο Κόσμο η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 29,1 βαθμούς και στις 06:50 είχε ήδη 29,4 βαθμούς, με άπνοια. Παράλληλα, Νίκαια, Αμπελόκηποι και Νέα Σμύρνη κατέγραψαν ελάχιστες κοντά στους 28,5 με 29 βαθμούς. Η ομοιομορφία των πολλών αστικών σταθμών επιβεβαιώνει ότι δεν επρόκειτο για μια μεμονωμένη μέτρηση, αλλά για μια εξαιρετικά θερμή νύχτα στο πυκνοδομημένο λεκανοπέδιο.

Την ίδια ώρα, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία η ελάχιστη είχε πέσει στους 17,7 βαθμούς. Δηλαδή, στην ευρύτερη Αττική καταγράφηκε διαφορά 11,4 βαθμών ανάμεσα στην ορεινή και πράσινη βόρεια ζώνη και στον πυκνοδομημένο Νέο Κόσμο. Εδώ φαίνεται καθαρά η συνδυασμένη επίδραση του υψομέτρου, της βλάστησης, της απόστασης από το αστικό κέντρο και της αστικής θερμικής νησίδας.

Ανάλογη αντίθεση εμφανίστηκε και στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία ήταν 26,6 βαθμοί, στην Καλαμαριά 26,2 και στο Κορδελιό 26,1, ενώ στην Πυλαία ήταν 22,6 και στον Λαγκαδά μόλις 19,1 βαθμοί. Η θάλασσα, η υγρασία και η πυκνή δόμηση κράτησαν το πολεοδομικό συγκρότημα θερμό, ενώ οι ηπειρωτικότερες και λιγότερο δομημένες περιοχές ψύχθηκαν πολύ περισσότερο.

Το πρωινό της 20ής Ιουλίου είχε σχεδόν τα πάντα. Φθινοπωρινή ψύχρα στα ορεινά χωριά, τροπική νύχτα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, πολύ υγρή και βαριά ατμόσφαιρα σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές και ξηρή, καταβατική ζέστη στη νότια Κρήτη.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα είναι αυτό. Στην Ελλάδα μπορεί να κάνει περισσότερη δυσφορία με 28 βαθμούς και 80% υγρασία απ’ ό,τι με 31,5 βαθμούς και 30% υγρασία. Το θερμόμετρο λέει μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Η υγρασία, ο άνεμος, το υψόμετρο, η μορφολογία του εδάφους και η πυκνότητα της πόλης καθορίζουν τελικά το πώς αισθανόμαστε τη θερμοκρασία».

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Αν. Στερεά, Εύβοια, Αν. Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Αν. Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο, Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.