Η ένταση δεν έλειψε ούτε μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Νίκολας Οταμέντι και τον Ρόδρι να έχουν μια έντονη λογομαχία στον αγωνιστικό χώρο.

Η Ισπανία πανηγύρισε την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ της ιστορίας της μετά τη νίκη με 1-0 στην παράταση απέναντι στην Αργεντινή, όμως η απογοήτευση στην πλευρά της «Αλμπισελέστε» ήταν εμφανής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, ο Οταμέντι πλησίασε εκνευρισμένος τον Ρόδρι μετά το τέλος της αναμέτρησης και του εξέφρασε την ενόχλησή του για όσα είχαν προηγηθεί πριν από τον τελικό.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αργεντινός αμυντικός φέρεται να είπε στον Ισπανό μέσο: «Μίλα λιγότερο, ηλ@@@Ε. Κλαίγατε όλη την εβδομάδα. Εσύ και ο Λαπόρτ. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνατε, παραπονιόσασταν για τη διαιτησία».

Η φράση αυτή φέρεται να αναφέρεται στις δηλώσεις και τις διαμαρτυρίες από την πλευρά της Ισπανίας πριν από τον τελικό, με την ατμόσφαιρα ανάμεσα στις δύο ομάδες να παραμένει τεταμένη και μετά τη λήξη του αγώνα.

Οι πανηγυρισμοί των Ισπανών και η απογοήτευση των Αργεντινών δημιούργησαν ένα σκηνικό έντονων συναισθημάτων, με τον τελικό να αφήνει πίσω του όχι μόνο αγωνιστικές αναλύσεις αλλά και αρκετές στιγμές αντιπαράθεσης.