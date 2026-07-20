Μια μητέρα από το Τενεσί των ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα που βρήκε να κρύβεται κάτω από το κρεβάτι της 13χρονης κόρης της, σύμφωνα με την αστυνομία. Τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Η Κέντρα Σκοτ συνελήφθη αφού η αστυνομία βρήκε έναν 20χρονο άνδρα νεκρό από πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού του έξω από το σπίτι της στο Μέμφις, λίγο πριν τις 2 π.μ. της περασμένης Πέμπτης, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε η New York Post.

Ο δικηγόρος της χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονέα ενός 13χρονου κοριτσιού».

Η 36χρονη μητέρα είπε στους αστυνομικούς ότι επέστρεψε στο σπίτι και «είδε έναν τύπο κάτω από το κρεβάτι των παιδιών μου».

«Και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω», δήλωσε.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε αφού η έφηβη κόρη της Σκοτ είπε στους αστυνομικούς ότι είχε προσκαλέσει τον άνδρα, τον Ρόντεριους Μόρτον, στο σπίτι της οικογένειας γύρω στη 1 π.μ., σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο και τον δικηγόρο της Σκοτ.

Η εξοργισμένη Σκοτ άρχισε να χτυπάει την εξώπορτα και να φωνάζει: «Ποιος είναι στο σπίτι μου;!», όταν έφτασε στο σπίτι περίπου 30 λεπτά αργότερα.

Η κόρη της τρομοκρατήθηκε όταν παρατήρησε ότι η μητέρα της φέρεται να κρατούσε όπλο.

Η Σκοτ είχε πει ότι αν «δω ένα αγόρι στο σπίτι μου, θα του ανοίξω μια τρύπα στον κώ…», δήλωσε αργότερα η κόρη στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Η έφηβη τελικά άφησε τη μητέρα της να μπει μέσα, όπου η Σκοτ φέρεται να βρήκε τον Μόρτον να κρύβεται κάτω από το κρεβάτι της. «Φύγε από το σπίτι μου», φέρεται να φώναξε, και ακολούθησε τον Μόρτον έξω από την μπροστινή πόρτα.

Τότε ήταν που η κόρη της και ένας γείτονας φέρεται να άκουσαν έναν πυροβολισμό.

Ο γείτονας είπε αργότερα στην αστυνομία ότι βγήκε έξω από το σπίτι του και είδε τη Σκοτ, που κρατούσε ακόμα το όπλο, να στέκεται δίπλα στο πτώμα του άνδρα, ενώ παραδεχόταν: «Τον πυροβόλησα, τον πυροβόλησα».

Οι αστυνομικοί βρήκαν έναν κάλυκα στη βεράντα, καθώς και ένα μαύρο πιστόλι Smith & Wesson.

Η Σκοτ μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού και χρήση πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Μέμφις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατείται εν αναμονή της εμφάνισής της στο δικαστήριο τη Δευτέρα το πρωί, οπότε ένας δικαστής θα καθορίσει το ποσό της εγγύησής της, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Μπλέικ Μπάλιν.

«Αυτό το περιστατικό ξεκίνησε με τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονέα ενός 13χρονου κοριτσιού», δήλωσε ο Μπάλιν.

«Όπως ήταν αναμενόμενο, κατέληξε σε τραγωδία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση θα είναι αν θα μπορούσε κανείς να ενεργήσει ορθολογικά υπό αυτές τις συνθήκες», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ωστόσο, ο συνταξιούχος αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής του νόμου και εκπαιδευτής αυτοάμυνας με πυροβόλα όπλα, Μπάντι Σμιθ, δήλωσε στο Action News 5 ότι οι περιστάσεις που γνωρίζουμε για την υπόθεση της Σκοτ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του Τενεσί, η οποία προστατεύει ένα άτομο από ποινική δίωξη ή αστική ευθύνη εάν χρησιμοποιήσει εύλογη – συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας – βία εναντίον ενός εισβολέα.

Η νομοθεσία αυτή λέει ότι «έχεις το δικαίωμα να προστατεύσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κατοικία σου όταν κάποιος εισβάλλει για να διαπράξει ένα βίαιο κακούργημα εναντίον σου ή εναντίον κάποιου άλλου στο σπίτι σου», δήλωσε ο Σμιθ στο κανάλι.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Σκοτ, «η ένορκη κατάθεση δεν ισχυρίζεται ότι ο [Μόρτον] απείλησε τη μητέρα ή οποιονδήποτε άλλον εκείνη τη στιγμή», εξήγησε. «Αυτά τα φερόμενα γεγονότα πιθανότατα θα αποτελέσουν σημαντικά ζητήματα για το δικαστήριο και, τελικά, για τους ενόρκους».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, όπου ορισμένοι πιστεύουν ότι οι πυροβολισμοί ήταν δικαιολογημένοι, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η μητέρα το παρατράβηξε.

Ακόμη και οι γείτονες της Σκοτ ήταν διχασμένοι ως προς το θέμα.

«Φαινόταν μια πολύ συμπαθητική κυρία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πονάει το γεγονός ότι κάποιος βρισκόταν εκεί μέσα με ένα από τα μικρά της κοριτσάκια», δήλωσε η Γκλόρια Μίλον, η οποία ζει κοντά στη Σκοτ.

Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής είπε ότι η μητέρα θα έπρεπε απλώς να είχε καλέσει την αστυνομία. «Αν ήμουν εγώ σε αυτή την κατάσταση… θα είχα καλέσει την αστυνομία», δήλωσε ο ανώνυμος γείτονας στο κανάλι.