Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, υπέγραψε το Σάββατο τη συνταγματική τροπολογία που τερματίζει τη θητεία του, βάζοντας τέλος στη διαμάχη με τη νέα κυβέρνηση της χώρας, η οποία επιδίωκε την απομάκρυνσή του στο πλαίσιο της απομάκρυνσης αξιωματούχων που είχαν διοριστεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος νίκησε τον επί χρόνια πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν με μεγάλη διαφορά στις εκλογές του Απριλίου, είχε καλέσει επανειλημμένα τον Σούλιοκ να παραιτηθεί, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίθηκε στον ρόλο του ως πρόεδρος, καθώς δεν εμπόδισε τις, όπως ανέφερε, αντιδημοκρατικές ενέργειες της κυβέρνησης Όρμπαν.

Υπέγραψε την τροπολογία την τελευταία ημέρα της προθεσμίας

Αφού ο Σούλιοκ αρνήθηκε να παραιτηθεί, οι βουλευτές του φιλοευρωπαϊκού, κεντροδεξιού κόμματος Τίσα του Μάγιαρ ενέκριναν αυτή την εβδομάδα συνταγματική τροπολογία που προέβλεπε τον άμεσο τερματισμό της θητείας του. Ο Σούλιοκ είχε προθεσμία πέντε ημερών για να υπογράψει την τροπολογία και το έκανε την τελευταία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το βράδυ του Σαββάτου στο Facebook, ο Σούλιοκ, τον οποίο ο Μάγιαρ είχε χαρακτηρίσει επανειλημμένα «μαριονέτα» του Όρμπαν, δήλωσε ότι το γεγονός πως υποχρεώθηκε να υπογράψει την τροπολογία αποτελεί «διαρκή απόδειξη ότι οι θεμελιώδεις αξίες μιας ελεύθερης κοινωνίας, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών ποδοπατήθηκαν προς όφελος της εξουσίας».

Η θητεία του λήγει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας

Η θητεία του Σούλιοκ θα λήξει επισήμως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όταν η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Άγκνες Φόρστχοφερ, θα αναλάβει αυτομάτως τα καθήκοντά του μέχρι οι βουλευτές να εκλέξουν νέο πρόεδρο.

Οι βουλευτές έχουν προθεσμία 30 ημερών για να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο.

Οι κινήσεις της κυβέρνησης Μάγιαρ

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Μάιο, η κυβέρνηση του Μάγιαρ έχει κινηθεί γρήγορα για να διαλύσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «μαφία» του Όρμπαν, απομακρύνοντας πολλούς πολιτικούς διορισμένους και επικεφαλής θεσμών που θεωρούνταν ότι είχαν διευκολύνει την αυταρχική διακυβέρνηση του Όρμπαν.

Η νέα κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία της ειδησεογραφικής υπηρεσίας της δημόσιας τηλεόρασης και του δημόσιου ραδιοφώνου της Ουγγαρίας, τα οποία, σύμφωνα με τον Μάγιαρ, λειτουργούσαν ως «εργοστάσιο προπαγάνδας» για το κόμμα του Όρμπαν. Παράλληλα, έκλεισε την Υπηρεσία Προστασίας της Κυριαρχίας της Ουγγαρίας, μια αρχή που οι αντίπαλοι του Όρμπαν θεωρούσαν εργαλείο εκφοβισμού των επικριτών του και φίμωσης των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Η συνταγματική τροπολογία που οδήγησε στην απομάκρυνση του Σούλιοκ περιλαμβάνει επίσης ορισμένες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, τη δημιουργία υπηρεσίας με στόχο τη διερεύνηση οικονομικών καταχρήσεων κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Όρμπαν, καθώς και την επιβολή ανώτατου ορίου θητείας 12 ετών για τους βουλευτές.

Ο Πέτερ Μάγιαρ σε βίντεο που δημοσίευσετο Σάββατο στο Facebook, δήλωσε ότι με την ψήφιση της τροπολογίας «εκπληρώσαμε αρκετές από τις σημαντικές δεσμεύσεις μας και επιστρέψαμε όσα το καθεστώς Όρμπαν προσπαθούσε να στερήσει από τον ουγγρικό λαό για πολλά χρόνια».

Πρόσθεσε ακόμη ότι τη Δευτέρα θα συγκαλέσει το κόμμα Τίσα για να συζητήσει την πρότασή του για τον επόμενο πρόεδρο της Ουγγαρίας.