Η κατάκτηση του Μουντιάλ δεν έφερε στην Ισπανία μόνο αγωνιστική δόξα, αλλά και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναμένεται να εισπράξει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ, ως χρηματικό έπαθλο από τη FIFA για την κατάκτηση του τίτλου.

Το ποσό αυτό αποτελεί μόνο το άμεσο οικονομικό κέρδος, καθώς η επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία της εθνικής ομάδας. Οι συμφωνίες με χορηγούς αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική, ενώ η παγκόσμια προβολή που προσφέρει ένας τέτοιος τίτλος αυξάνει σημαντικά την αξία του ισπανικού ποδοσφαιρικού brand.

Παράλληλα, κάθε ένας από τους 26 ποδοσφαιριστές της αποστολής θα λάβει περίπου 756.000 ευρώ ως επιβράβευση για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η επιτυχία έρχεται σε μια περίοδο όπου η ισπανική ομοσπονδία έχει αναπτύξει ένα ισχυρό εμπορικό δίκτυο, με περισσότερες από 35 εταιρείες να συνδέονται με τη «La Roja». Σημαντικό ρόλο στο χορηγικό χαρτοφυλάκιο έχουν εταιρείες όπως η Adidas, η Iberdrola, η Mapfre και η Movistar.

Για την Ισπανική Ομοσπονδία, η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί μια τεράστια εμπορική ευκαιρία. Η εθνική ομάδα δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως αθλητικό σύνολο, αλλά ως παγκόσμιο σύμβολο που δημιουργεί ισχυρή σύνδεση με φιλάθλους, αγορές και διεθνείς συνεργάτες.

Ο θρίαμβος στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Ισπανίας ως μία από τις ισχυρότερες ποδοσφαιρικές «μάρκες» στον κόσμο, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εμπορικές συνεργασίες και ακόμη μεγαλύτερη διεθνή επιρροή.