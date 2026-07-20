Στην αγορά συνολικά 2.907.000 ιδίων μετοχών προχώρησε η Eurobank κατά το διάστημα από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 12.284.211,15 ευρώ, ενώ η μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε στα 4,2257 ευρώ ανά μετοχή.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακά στο Euronext Athens, μέσω της Eurobank Equities.

Οι αγορές ανά συνεδρίαση

ΗμερομηνίαΠλήθος μετοχώνΑξίαΜέση τιμήΥψηλότερη τιμήΧαμηλότερη τιμή
13.07.2026413.5001.803.218,52 ευρώ4,3609 ευρώ4,4000 ευρώ4,3260 ευρώ
14.07.2026521.0002.232.281,13 ευρώ4,2846 ευρώ4,3700 ευρώ4,1990 ευρώ
15.07.2026528.0002.260.730,13 ευρώ4,2817 ευρώ4,3340 ευρώ4,2260 ευρώ
16.07.2026668.5002.797.964,63 ευρώ4,1854 ευρώ4,2120 ευρώ4,1340 ευρώ
17.07.2026776.0003.190.016,74 ευρώ4,1108 ευρώ4,1600 ευρώ4,0570 ευρώ
Σύνολο2.907.00012.284.211,15 ευρώ

Η μεγαλύτερη ημερήσια αγορά της συγκεκριμένης περιόδου πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου και αφορούσε 776.000 μετοχές, συνολικής αξίας 3,19 εκατ. ευρώ.

Στα 16,82 εκατ. οι ίδιες μετοχές

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών, η Eurobank κατέχει συνολικά 16.821.266 ίδιες μετοχές.

Το πρόγραμμα επαναγοράς είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 28 Απριλίου 2026, ενώ η εφαρμογή του ξεκίνησε σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 10ης Ιουνίου 2026 και της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2026.