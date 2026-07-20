Στην αγορά συνολικά 2.907.000 ιδίων μετοχών προχώρησε η Eurobank κατά το διάστημα από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 12.284.211,15 ευρώ, ενώ η μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε στα 4,2257 ευρώ ανά μετοχή.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακά στο Euronext Athens, μέσω της Eurobank Equities.

Οι αγορές ανά συνεδρίαση

Ημερομηνία Πλήθος μετοχών Αξία Μέση τιμή Υψηλότερη τιμή Χαμηλότερη τιμή 13.07.2026 413.500 1.803.218,52 ευρώ 4,3609 ευρώ 4,4000 ευρώ 4,3260 ευρώ 14.07.2026 521.000 2.232.281,13 ευρώ 4,2846 ευρώ 4,3700 ευρώ 4,1990 ευρώ 15.07.2026 528.000 2.260.730,13 ευρώ 4,2817 ευρώ 4,3340 ευρώ 4,2260 ευρώ 16.07.2026 668.500 2.797.964,63 ευρώ 4,1854 ευρώ 4,2120 ευρώ 4,1340 ευρώ 17.07.2026 776.000 3.190.016,74 ευρώ 4,1108 ευρώ 4,1600 ευρώ 4,0570 ευρώ Σύνολο 2.907.000 12.284.211,15 ευρώ

Η μεγαλύτερη ημερήσια αγορά της συγκεκριμένης περιόδου πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου και αφορούσε 776.000 μετοχές, συνολικής αξίας 3,19 εκατ. ευρώ.

Στα 16,82 εκατ. οι ίδιες μετοχές

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών, η Eurobank κατέχει συνολικά 16.821.266 ίδιες μετοχές.

Το πρόγραμμα επαναγοράς είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 28 Απριλίου 2026, ενώ η εφαρμογή του ξεκίνησε σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 10ης Ιουνίου 2026 και της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2026.