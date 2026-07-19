Ο Σταύρος Φλώρος βρίσκεται πλέον ξανά στην Ελλάδα, σχεδόν δύο μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο Survivor, όταν έχασε το άκρο του έπειτα από ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Με την επιστροφή του, μία από τις πρώτες συναντήσεις που πραγματοποίησε ήταν με τον Μάνο Μαλλιαρό, τον πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή του, καθώς βρισκόταν δίπλα του τη στιγμή του ατυχήματος.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Μάνος Μαλλιαρός μοιράστηκε μέσω Instagram στιγμιότυπα από την επανένωσή τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την κοινή τους εξόρμηση στη Μεσορόπη Καβάλας.

Στο υλικό που ανάρτησε, καταγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διαδρομή, καθώς τα μονοπάτια της περιοχής ήταν ιδιαίτερα δύσβατα και δεν επέτρεπαν την εύκολη μετακίνηση του Σταύρου Φλώρου με το αναπηρικό αμαξίδιο. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Μάνος Μαλλιαρός τον μετέφερε στην πλάτη του, ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι που τους συνόδευαν ακολουθούσαν, κρατώντας στα χέρια τους το αμαξίδιο.

Η παρέα δεν περιορίστηκε μόνο στην εκδρομή, καθώς οι δύο φίλοι πέρασαν χρόνο μαζί κάνοντας βόλτες στην πόλη και παίζοντας διάφορα παιχνίδια. Συνοδεύοντας την ανάρτησή του, ο Μάνος Μαλλιαρός εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του Σταύρου Φλώρου, γράφοντας:

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος».