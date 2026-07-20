Στις ιδιαιτέρως αυξημένες τιμές που υπάρχουν στα νησιά εστίασε το πρωί της Δευτέρας 20/7 ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εκπομπής του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι», Χρήστος Κούτρας με αφορμή τη εξόρμηση που έκανε το σαββατοκύριακο.

«Το σαββατοκύριακο είχα μια υποχρέωση κι έφυγα σε κοντινό νησί…», είπε αρχικά ο Χρήστος Κούτρας.

«Συγγνώμη που το λέω, μη βρίζετε, αλλά τα πιο φτηνά ήταν τα ακτοπλοϊκά. Όλα τ’ άλλα, άστα… Πήγα κοντά, 150 ευρώ, τρία άτομα με αυτοκίνητο» δήλωσε.

«Αρχίζεις μετά, διαμονή, φαΐ, ξαπλώστρα, ποτό, βόλτα, αμυγδαλωτά, το ένα, το άλλο κλπ… Το 500άρικο είναι χαβαλές! Πώς να πάει ο κόσμος διακοπές;» συμπλήρωσε o δημοσιογράφος.

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