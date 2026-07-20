Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επιστρέφει νωρίτερα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, καθώς αποφάσισε να μειώσει την άδειά του και να ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τη δουλειά τους επί ολλανδικού εδάφους, ενώ περιμένουν τη σημερινή κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League, όπου θα μάθουν τον πρώτο ευρωπαϊκό τους αντίπαλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη στη διάθεσή του τον Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος επέστρεψε από τις διακοπές του και μπήκε σε ρυθμούς προπόνησης. Σύντομα, όμως, αναμένεται να προστεθεί και ο Μαροκινός επιθετικός.

Ο Ελ Κααμπί, που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Μαρόκο πριν τον αποκλεισμό από τη Γαλλία, είχε χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας λόγω των υποχρεώσεών του.

Η απόφασή του να επιστρέψει νωρίτερα δείχνει τη διάθεσή του να βρεθεί άμεσα κοντά στην ομάδα και να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η επιστροφή του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποκτά ακόμη μία ποιοτική λύση στην επιθετική γραμμή.