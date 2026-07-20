Περισσότερες πληροφορίες για το τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά, στο οποίο ενεπλάκη ένα ΙΧ με οδηγό μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων και ένα ασθενοφόρο, αλλά και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, έδωσε σήμερα ο διοικητής του νοσοκομείου της πόλης, Γιώργος Μπέας.

«Έγινε 500 μέτρα από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου», είπε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ για το τροχαίο. «Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πιο έμπειρα και άξια στελέχη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, έφευγε από τη νυχτερινή της βάρδια. Πήγαινε κανονικά στην πορεία της και από ένα στενό, αριστερά της, έβγαινε το ασθενοφόρο για να φέρει τον 53χρονο. Οριακά χτύπησε πίσω το αυτοκίνητο και, με την κίνηση που είχε το ασθενοφόρο, ήρθε τούμπα».

Για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, ο κ. Μπέας εξήγησε: «Σύμφωνα με όσα μου ανέφεραν οι ίδιοι οι διασώστες, δέχθηκαν μία κλήση για να διακομίσουν περιστατικό το οποίο είχε απώλεια αισθήσεων. Πηγαίνοντας στο περιστατικό, διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ανακοπή και, κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ο διασώστης μπήκε πίσω στην καμπίνα και, βάσει πρωτοκόλλου, έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο.

Από όσα μου μετέφεραν, ο ασθενής δεν αντιδρούσε και στη συνέχεια συνέβη το τροχαίο».

Σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών, ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε:

«Ο διασώστης που ήταν στην καμπίνα ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του. Τούμπαρε το ασθενοφόρο και βρέθηκε να κινείται στο κενό και να χτυπάει δεξιά και αριστερά. Έχει σπασμένα πλευρά, υπέστη πνευμοθώρακα και αντιμετωπίστηκε από τους θωρακοχειρουργούς μας. Νοσηλεύεται στη θωρακοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Τον επισκέφτηκα και χθες και σήμερα το πρωί. Ήταν περιπατητικός, έκανε βόλτες στον διάδρομο. Πονάει βέβαια, ο πόνος στα πλευρά δεν θα υποχωρήσει εύκολα.

Η νοσηλεύτριά μας έμεινε για παρακολούθηση στη χειρουργική κλινική. Της έχουμε βάλει κολάρο, αναφέρει πόνο στον αυχένα και έχει κάποιους μώλωπες στα πόδια.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν σε σοκ, έχει απλές εκδορές και έχει επιστρέψει στην οικία του».