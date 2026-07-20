Για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», τους δικαιούχους και τα κριτήρια, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 20/7 η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

«Με αυτό το πρόγραμμα στηρίζουμε την οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα και στις γυναίκες να εναρμονίσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή» επεσήμανε χαρακτηριστικά στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Εργαζόμενες/εργαζόμενοι σε δημόσιο/ιδιωτικό τομέα (ή ελεύθεροι επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενοι)

Μητέρες (φυσικές, θετές, ανάδοχες)

Πατέρες (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι) που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα

Κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια με δικαστική απόφαση

Φοιτήτριες μητέρες

Άνεργες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ (έως 3 μήνες)

Οικονομική Ενίσχυση

500€ για εργαζόμενες/ους πλήρους απασχόλησης

300€ για εργαζόμενες/ους μερικής απασχόλησης

300€ για φοιτήτρια μητέρα

300€ για άνεργη έως 3 μήνες

Επιμελητές

Εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών του προγράμματος ntantades.gov.gr

Τίτλοι Σπουδών: Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης + online σεμινάριο ή πτυχίο βρεφονηπιοκόμου/βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή συναφούς ειδικότητας

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από αναγνωρισμένο φορέα

Πιστοποιητικό Υγείας (ψυχίατρος, παθολόγος, δερματολόγος)

Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης

Υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε κακούργημα

Υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης ως φυγόποινου ή φυγόδικου

Επιμελητής/τρια μπορεί να γίνει και ο παππούς ή η γιαγιά

«Δίνουμε τη δυνατότητα ισότιμα στη μητέρα, όπως και στον πατέρα, μετά τον ερχομό ενός παιδιού να παραμείνει, εάν το επιθυμεί, στην εργασία της ή να ενταχθεί στην εργασία», επεσήμανε η κα Ράπτη.

«Αυτό το πρόγραμμα έχει διττό ρόλο, διότι δεν βοηθάει μόνο τη μανούλα να επιστρέψει στην εργασία, αλλά προσφέρει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση σε κάθε μία και καθέναν που θέλει να απασχοληθεί ως επιμελητής ή επιμελήτρια», δήλωσε.