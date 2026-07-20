Μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα επιθέσεων που ανέτρεψαν μια καταδικασμένη εκεχειρία, η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Τώρα είναι η ώρα, λένε οι αναλυτές, να βρεθεί ένας τρόπος να περιοριστεί η καταστροφική αντιπαράθεση, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ένας πόλεμος που θα ξεφύγει από τον έλεγχό τους.

Και παρόλο που οι κίνδυνοι κλιμάκωσης αυξάνονται, σημειώνουν οι αναλυτές, καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί πραγματικά να το αντέξει, ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά στο εσωτερικό της.

Τις τελευταίες ημέρες, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν ανταλλάξει πλήγματα που γρήγορα ξεπέρασαν τα όρια της καταστροφής στρατιωτικών στόχων και έχουν σταδιακά αυξήσει τα διακυβεύματα του αναζωπυρωμένου πολέμου τους, σημειώνουν οι New York Times.

Και οι δύο πλευρές έχουν χτυπήσει εγκαταστάσεις ύδρευσης και αφαλάτωσης, με κίνδυνο να στερήσουν από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας καλοκαιρινής ζέστης στον Κόλπο. Η κυκλοφορία μέσω του ζωτικής σημασίας Στενού του Ορμούζ έχει αποκλειστεί για άλλη μια φορά τόσο από την Τεχεράνη όσο και από την Ουάσιγκτον, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν βομβαρδίσει δρόμους και υποδομές στο νότιο Ιράν, προκαλώντας θανάτους και παγιδεύοντας αμάχους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι ανησυχίες ότι προετοιμάζουν το έδαφος για μια πιθανή εισβολή στην περιοχή.

Οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία έχουν πλέον προκαλέσει το θάνατο και τον τραυματισμό Αμερικανών στρατιωτών, φέρνοντας το ανθρώπινο κόστος του πολέμου πολύ πιο κοντά στους Αμερικανούς, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύουν την εικόνα της απόλυτης στρατιωτικής υπεροχής που προβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ.

«Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να “ξυπνήσουν” και οι δύο πλευρές», δήλωσε η Έλι Γκερανμάγιε, ειδική για το Ιράν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. «Είτε θα ακολουθήσουν τώρα τη διπλωματική έξοδο, είτε θα διακινδυνεύσουν να αφήσουν τον πόλεμο να ξεφύγει από τα όρια μιας ελεγχόμενης κλιμάκωσης».

Καθώς οι στόχοι και των δύο πλευρών διευρύνονται, το ίδιο συμβαίνει και με την πιθανή γεωγραφική έκταση του πολέμου.

Η αυξανόμενη ανταπόδοση των επιθέσεων κατά υποδομών στο Ιράν και στις αραβικές χώρες του Κόλπου θα μπορούσε να καταστρέψει γρήγορα τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής. Το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι, αν δεχθεί αρκετά σοβαρά πλήγματα, θα στοχεύσει εγκαταστάσεις στον Κόλπο που είναι κρίσιμες για τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος των ΗΠΑ, επιτέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε ένα αεροδρόμιο που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν, στη Σαναά της Υεμένης. Αυτό αύξησε την πιθανότητα, όπως ανέφερε η Γκερανμάγιε, η Τεχεράνη να καλέσει τους Υεμενίτες συμμάχους της να αποκλείσουν τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό της Ερυθράς Θάλασσας, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Μια τέτοια κίνηση θα επιδείνωνε γρήγορα τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.

Το κόστος της κλιμάκωσης της σύγκρουσης είναι υψηλό και για τις δύο πλευρές.

Τόσο η κυβέρνηση Τραμπ όσο και η νέα σκληροπυρηνική ηγεσία του Ιράν αντιμετωπίζουν ακριβώς τους ίδιους οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους που ανάγκασαν τις αντιμαχόμενες κυβερνήσεις τους, μόλις έναν μήνα νωρίτερα, να υπογράψουν ένα «μνημόνιο κατανόησης» με ασαφή διατυπώσεις, το οποίο αποσκοπούσε στη διαπραγμάτευση του τερματισμού της σύγκρουσης.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, οι ίδιοι παράγοντες που καθιστούν την κλιμάκωση τόσο επικίνδυνη για την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη ενδέχεται επίσης να είναι αυτοί που τις ωθούν σε πιο επικίνδυνες επιθέσεις, καθώς επιδιώκουν να αυξήσουν την πίεση η μία προς την άλλη.

«Η σύγκρουση έχει πλέον μετατραπεί σε αγώνα ενάντια στον χρόνο και σε πόλεμο αντοχής», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χαμιντρέζα Αζίζι, Ιρανός εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Θεμάτων Ασφάλειας. «Το αποφασιστικό ερώτημα θα είναι αν η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και των υποδομών του Ιράν θα ξεπεράσει την αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκαλείται από την αστάθεια στο Στενό του Ορμούζ, ή το αντίστροφο».

Η δυσαρέσκεια για το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος του πολέμου αρχίζει να γίνεται πιο αισθητή στο Ιράν. Το Σάββατο, 268 εξέχοντες Ιρανοί, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, αθλητές, κληρικοί και συνδικαλιστές, υπέγραψαν μια αναφορά με το σύνθημα «Όχι στον πόλεμο» — μια επικίνδυνη κίνηση σε μια εποχή που η κυβέρνηση, υποστηριζόμενη από μια σκληροπυρηνική βάση που τάσσεται σθεναρά υπέρ του πολέμου, συνεχίζει να καταστέλλει σφοδρά τη διαφωνία.

«Η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί πολύ να πείσει τον λαό ότι πρέπει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο με κόστος την καταστροφή του Ιράν», δήλωσε ο Ομίντ Μεμαριάν, αναλυτής για το Ιράν στο DAWN, ένα ερευνητικό ινστιτούτο για τη Μέση Ανατολή με έδρα την Ουάσιγκτον. «Έτσι, ο χρόνος τρέχει και για αυτούς».

Αυτή η αίσθηση ότι ο χρόνος τρέχει είναι πιθανώς αυτό που ώθησε το Ιράν να εξαπολύσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που σηματοδότησαν την έναρξη της τελευταίας κλιμάκωσης, δήλωσε ο Φαρζάν Σαμπέτ, αναλυτής για το Ιράν στο Graduate Institute της Γενεύης στην Ελβετία, όχι με στόχο την επέκταση του πολέμου, αλλά για να εκμεταλλευτεί τα στρατηγικά οφέλη όσο τα έχει ακόμα.

«Είδαν τη διαπραγματευτική τους δύναμη όσον αφορά τον έλεγχο του στενού να μειώνεται ραγδαία», είπε, καθώς οι ΗΠΑ ενθάρρυναν τα πλοία να πλέουν στη θαλάσσια οδό χωρίς την ιρανική εποπτεία κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να θεωρηθούν ως προσπάθειες του Ιράν να «διατηρήσει τη σημασία του στο πιθανό τραπέζι των διαπραγματεύσεων» περισσότερο παρά ως σήμα ότι στοχεύει στη στρατιωτική νίκη, είπε ο Μεμαριάν. Και θα μπορούσαν εύκολα να αποβούν σε βάρος του.

Οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία, για παράδειγμα, δεν προκάλεσαν μόνο βαριές απώλειες και ζημιές σε ελικόπτερα και εξοπλισμό. Υπογράμμισαν δημόσια ότι η Τεχεράνη διατηρεί την ικανότητα να ανταποδώσει τα πυρά και, μερικές φορές, να ξεπεράσει σε στρατηγική έναν πολύ πιο ισχυρό αμερικανικό στρατό.

Η πιθανότητα τέτοιες επιθέσεις να πυροδοτήσουν την οργή του κοινού στις ΗΠΑ, ή απλώς να εξοργίσουν τον ευμετάβλητο Τραμπ, όπως είπε ο Μεμαριάν, έχει πλέον «θέσει σαφώς τον Τραμπ σε μια θέση όπου είναι πιο πιθανό να προχωρήσει σε στρατιωτική κλιμάκωση».

Οι επιλογές του Τραμπ

Ταυτόχρονα, με τα οικονομικά και πολιτικά διακυβεύματα να είναι τόσο υψηλά, ο Τραμπ έχει λίγες αποδεκτές επιλογές για κλιμάκωση.

Από τώρα μέχρι τις αρχές έως τα μέσα Αυγούστου, ανέφερε ο κ. Σαμπέτ, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα προσπαθήσει να αποδυναμώσει στρατιωτικά τους ηγέτες του Ιράν ή να καταστρέψει την ικανότητα του Ιράν να ελέγχει τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ μέσω ασύμμετρων επιθέσεων. Ωστόσο, πρόσθεσε, δεν υπάρχουν πολλά σημάδια ότι οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να το πετύχουν αυτό.

«Είμαι επιφυλακτικός ως προς το αν οποιαδήποτε μεμονωμένη κλιμάκωση εκ μέρους των ΗΠΑ θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τους υπολογισμούς του Ιράν», είπε. «Θα έπρεπε να είναι κάτι πραγματικά συγκλονιστικό», πρόσθεσε.

Μια προσέγγιση που θα μπορούσε να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα θα ήταν μια χερσαία εισβολή των ΗΠΑ, πιθανότατα σε ένα νότιο νησί κοντά στο στενό. Πολλοί Ιρανοί έχουν θεωρήσει τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας ως πιθανό προάγγελο μιας τέτοιας εκστρατείας.

Η Γκερανμάγιε, αναλύτρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι οι κίνδυνοι που στο παρελθόν έκαναν την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη αυτή την επιλογή — από το ενδεχόμενο μεγάλου αριθμού θυμάτων έως την πιθανότητα παρατεταμένης κατοχής — είναι ακόμη μεγαλύτεροι τώρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αντιμετώπιζαν νέα μειονεκτήματα, όπως την έντονη καλοκαιρινή ζέστη, καθώς και τις ιρανικές δυνάμεις που έχουν πλέον περάσει μήνες προετοιμαζόμενες για μια τέτοια επίθεση.

Αν ο Τραμπ εξετάζει μια τέτοια εκστρατεία, αυτή πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, υποστήριξε ο Σαμπέτ, όταν το πολιτικό ρίσκο για τον ίδιο θα είναι μικρότερο.

Ωστόσο, οι επόμενες ημέρες παραμένουν αβέβαιες. Με το Ιράν να επιδιώκει να επιδείξει τη στρατιωτική του δύναμη, κάθε επίθεση ενέχει τον κίνδυνο μιας λανθασμένης εκτίμησης που θα μπορούσε να οξύνει τον πόλεμο αντί να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Μεμαριάν.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά πριν αρχίσει να βελτιώνεται», είπε.