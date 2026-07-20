Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του αμφιλεγόμενου influencer Άντριου Τέιτ στη Φλόριντα, όπου φαίνεται να επιχειρεί να δώσει το κινητό του τηλέφωνο σε μέλος της συνοδείας του λίγο πριν του περάσουν χειροπέδες οι αμερικανικές αρχές.

Ο 39χρονος Άντριου Τέιτ και ο 38χρονος αδελφός του, Τρίσταν Τέιτ, συνελήφθησαν το Σάββατο στο Μαϊάμι από την Υπηρεσία Δικαστικών Επιμελητών των ΗΠΑ (US Marshals). Στο βίντεο, ο Άντριου Τέιτ φαίνεται να προσπαθεί να παραδώσει το κινητό του στον σωματοφύλακά του, ο οποίος όμως το αφήνει να πέσει στο έδαφος. Παραμένει άγνωστο αν οι αμερικανικές αρχές ανέκτησαν τελικά τη συσκευή μετά τη σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο Άντριου Τέιτ φορούσε ένα εφαρμοστό, μωβ διάφανο πουκάμισο με ανοιχτά κουμπιά, μαύρο ψηλόμεσο κοντό παντελόνι και μοκασίνια χωρίς κάλτσες. Η εμφάνισή του προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να τη συγκρίνουν με εκείνη της ηθοποιού Ντόρις Ντέι.

Εκκρεμεί αίτημα έκδοσης στη Βρετανία για δεκάδες κατηγορίες

Οι δύο αδελφοί, γνωστοί για το περιεχόμενο της λεγόμενης «manosphere», συνελήφθησαν κατόπιν αιτήματος των βρετανικών αρχών, οι οποίες επιδιώκουν την έκδοσή τους προκειμένου να δικαστούν για υποθέσεις βιασμού και εμπορίας ανθρώπων.

Η Βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία (Crown Prosecution Service – CPS) απήγγειλε στον Άντριου Τέιτ επτά νέες κατηγορίες για βιασμό, καθώς και επιπλέον κατηγορίες που αφορούν σωματεμπορία και κατοχή άσεμνων εικόνων ανηλίκου, όπως αναφέρει η nypost.

Σε βάρος του Τρίσταν Τέιτ ασκήθηκαν δύο νέες κατηγορίες για βιασμό και τρεις κατηγορίες για οργάνωση ή διευκόλυνση εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Πριν από τη νέα του σύλληψη, ο γεννημένος στη Βρετανία Άντριου Τέιτ αντιμετώπιζε ήδη 10 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τρεις για βιασμό, τέσσερις για πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, δύο για εμπορία ανθρώπων και μία για έλεγχο της πορνείας με οικονομικό όφελος.

Ο Τρίσταν Τέιτ αντιμετώπιζε ήδη 11 κατηγορίες, που περιλάμβαναν τρεις για βιασμό, έξι για πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και δύο για εμπορία ανθρώπων.

Συνολικά, οι δύο αδελφοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με 59 κατηγορίες που αφορούν επτά φερόμενα θύματα.

Η διαδικασία έκδοσης και η υπόθεση στη Ρουμανία

Οι βρετανικές αρχές αναμένεται πλέον να υποβάλουν επίσημο αίτημα προς τις αμερικανικές αρχές για την έκδοση των δύο αδελφών, ώστε να δικαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ αναμένεται να εμφανιστούν τη Δευτέρα ενώπιον δικαστή στο Μαϊάμι, όπου κρατούνται σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης.

Την τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσει η έκδοσή τους θα λάβει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ οι δύο αδελφοί, που διαθέτουν τόσο αμερικανική όσο και βρετανική υπηκοότητα, έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν δικαστικά το σχετικό αίτημα.

Οι Τέιτ ζούσαν στη Ρουμανία από το 2016, όπου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ξεχωριστή ποινική έρευνα για καταγγελίες που αφορούν βιασμό, εμπορία ανθρώπων, συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και ξέπλυμα χρήματος.

Αφού οι ρουμανικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορούσαν να τους εκδώσουν στη Βρετανία πριν ολοκληρωθεί η δική τους δικαστική διαδικασία, οι Βρετανοί εισαγγελείς αποφάσισαν να κινηθούν όταν πληροφορήθηκαν ότι οι δύο αδελφοί ταξίδευαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Φεβρουάριο του 2025, οι Τέιτ ταξίδεψαν στη Φλόριντα με ιδιωτικό αεροσκάφος, αφού οι ρουμανικές αρχές ήραν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που τους είχαν επιβληθεί.

Οι δηλώσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ και η απάντηση του δικηγόρου τους

Ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας είχε δηλώσει ότι αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τη δικαστική υπόθεση των αδελφών Τέιτ στη χώρα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απαντήσει πως δεν γνώριζε «τίποτα» για την υπόθεση όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνησή του είχε ασκήσει πιέσεις προς τη ρουμανική κυβέρνηση για την αποδέσμευσή τους.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο αδελφών, Τζόζεφ Ντ. ΜακΜπράιντ, χαρακτήρισε τη σύλληψη «πολιτικά υποκινούμενη», υποστηρίζοντας ότι πίσω από αυτήν βρίσκεται «χαμηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που δεν είχε λάβει έγκριση από την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ».

Όπως δήλωσε, «είμαστε βέβαιοι ότι μόλις ένας αρμόδιος δικαστής εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και το υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίσει αυτή την κατάφωρη κατάχρηση των εξουσιών του, ο Άντριου και ο Τρίσταν Τέιτ θα αφεθούν ελεύθεροι. Η Αμερική δεν κάνει τη βρόμικη πολιτική δουλειά της Βρετανίας».

Αρνούνται όλες τις κατηγορίες

Οι αδελφοί Τέιτ αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια σε σχέση με όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στη Ρουμανία.

Ο Άντριου Τέιτ, πρώην επαγγελματίας αθλητής του kickboxing, έχει αποκτήσει περισσότερους από 10 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα X, παρά το γεγονός ότι έχει αποκλειστεί από άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube, το TikTok και το Instagram, λόγω παραβίασης των κανόνων περί ρητορικής μίσους.

Παράλληλα, διατηρεί διαδικτυακή ακαδημία μέσω της οποίας υποστηρίζει ότι διδάσκει νεαρούς άνδρες πώς να αποκτήσουν οικονομική ευημερία και να προσελκύσουν γυναίκες.